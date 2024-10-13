Президент Киргизии заявил, что не потерпит указов Запада

Западные страны не должны вмешиваться в отношения Бишкека с Москвой и СНГ. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, добавив, что не потерпит подобных указов.
«Когда я езжу по Европе, они говорят одно, но делают другое. <…> Они нам не должны говорить, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ», — заявил Жапаров. Его слова опубликованы в telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Это заявление прозвучало на фоне участия киргизского лидера в заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло 8 октября в Москве.
Ранее, 12 сентября, на шестом киргизско-российском экономическом форуме премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров выразил намерение увеличить товарооборот с Россией и подтвердил стратегическое партнёрство двух стран. Российский лидер Владимир Путин также ранее отмечал, что отношения между Россией и Киргизией основаны на принципах союзничества и стратегического партнерства, передает 360.ru.
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