Жители Ординского округа (Пермский край) проводят в последний путь Андрея Шутемова, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщили представители администрации округа.
«Шутемов Андрей Владимирович погиб 10 сентября при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. Прощание состоится 14 октября в 11 часов в Ординском доме культуры на улице Советская, 26», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике мэрии Ординского округа в соцсети «ВКонтакте».
Администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким героя. Уточняется, что отпевание пройдет в храме Илии Пророка в селе Орда.
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