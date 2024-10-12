12 октября 2024
11 октября 2024

Пермяки простятся с Андреем Шутемовым, который погиб на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители села Орда простятся с героем СВО
Жители села Орда простятся с героем СВО Фото:

Жители Ординского округа (Пермский край) проводят в последний путь Андрея Шутемова, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщили представители администрации округа.

«Шутемов Андрей Владимирович погиб 10 сентября при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. Прощание состоится 14 октября в 11 часов в Ординском доме культуры на улице Советская, 26», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике мэрии Ординского округа в соцсети «ВКонтакте».

Администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким героя. Уточняется, что отпевание пройдет в храме Илии Пророка в селе Орда. 

Андрей Шутемов погиб в зоне СВО
Андрей Шутемов погиб в зоне СВО
Фото:

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Жители Ординского округа (Пермский край) проводят в последний путь Андрея Шутемова, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщили представители администрации округа. «Шутемов Андрей Владимирович погиб 10 сентября при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. Прощание состоится 14 октября в 11 часов в Ординском доме культуры на улице Советская, 26», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике мэрии Ординского округа в соцсети «ВКонтакте». Администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким героя. Уточняется, что отпевание пройдет в храме Илии Пророка в селе Орда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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