12 октября 2024
11 октября 2024

Пермячка Гринберг победила в чемпионате России по авиационным гонкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Завершился чемпионат по авиагонкам
Завершился чемпионат по авиагонкам Фото:

Пермский пилот Ксения Гринберг одержала победу на чемпионате по авиационным гонкам, который прошел в Московской области. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Лучшее время прохождения трассы в Московской области показала Ксения Гринберг на самолете Су-29. Вторым стал Александр Васильев, третьим Сергей Захаров», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на организаторов чемпионата.

Гринберг родилась и выросла в Перми. Она тренировалась на аэродроме Фролово, отмечает издание.

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Пермский пилот Ксения Гринберг одержала победу на чемпионате по авиационным гонкам, который прошел в Московской области. Об этом сообщили организаторы мероприятия. «Лучшее время прохождения трассы в Московской области показала Ксения Гринберг на самолете Су-29. Вторым стал Александр Васильев, третьим Сергей Захаров», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на организаторов чемпионата. Гринберг родилась и выросла в Перми. Она тренировалась на аэродроме Фролово, отмечает издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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