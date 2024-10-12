Пермячка Гринберг победила в чемпионате России по авиационным гонкам

Завершился чемпионат по авиагонкам
Пермский пилот Ксения Гринберг одержала победу на чемпионате по авиационным гонкам, который прошел в Московской области. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«Лучшее время прохождения трассы в Московской области показала Ксения Гринберг на самолете Су-29. Вторым стал Александр Васильев, третьим Сергей Захаров», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на организаторов чемпионата.
Гринберг родилась и выросла в Перми. Она тренировалась на аэродроме Фролово, отмечает издание.
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