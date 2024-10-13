Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard в Курской области

Украинская армия за последние сутки в Курской области потеряла более 300 человек и семь танков, включая два Leopard. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 300 человек, уничтожены семь танков, из них два Leopard», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что в плен ВС РФ попали восемь украинских военных. С начала боевых действий на этом направлении Киев потерял более 22,6 тысячи солдат и 157 танков.
Бои в Курской области продолжаются. Российские силы начали новый этап контрнаступления, что привело к обострению ситуации, о чем заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении 15 населенных пунктов на курском направлении, передает «Национальная служба новостей».
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