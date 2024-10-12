Зеленский отреагировал на российское наступление в Курской области

Зеленский заявил об атаках ВС РФ
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Ситуация в Курской области обострилась, ВС России предпринимают попытки оттеснить позиции украинских войск. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.
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«Относительно Курской операции. Были попытки России оттеснить наши позиции», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее заявил об освобождении 19 населенных пунктов на курском направлении за последние два месяца. Он отметил, что боевые операции активно продолжаются и имеют прогресс.
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