12 октября 2024

Зеленский отреагировал на российское наступление в Курской области

Зеленский: Россия попыталась оттеснить позиции ВСУ в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил об атаках ВС РФ
Зеленский заявил об атаках ВС РФ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Ситуация в Курской области обострилась, ВС России предпринимают попытки оттеснить позиции украинских войск. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

«Относительно Курской операции. Были попытки России оттеснить наши позиции», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее заявил об освобождении 19 населенных пунктов на курском направлении за последние два месяца. Он отметил, что боевые операции активно продолжаются и имеют прогресс.

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Ситуация в Курской области обострилась, ВС России предпринимают попытки оттеснить позиции украинских войск. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram. «Относительно Курской операции. Были попытки России оттеснить наши позиции», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее заявил об освобождении 19 населенных пунктов на курском направлении за последние два месяца. Он отметил, что боевые операции активно продолжаются и имеют прогресс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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