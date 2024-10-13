112: в Ленобласти рухнул пол вагона во время съемок фильма, есть пострадавшие

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При обрушении декоративного вагона пострадало семь человек Фото:

В Ленинградской области После обрушения пола в декоративном вагоне метро пострадало семь человек. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Во время съемок фильма на одном из полигонов Толмачевского поселения рухнул пол и люди провалились на землю», — передает telegram-канал. Семь человек были госпитализированы, три находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в Ленобласти во время съемок фильма «Василий Теркин» по одноименной поэме Александра Твардовского.

Обновлено в 17:35. Shot сообщает, что среди пострадавших — режиссер Карен Геворкян. Он сказал, что с ним все в порядке и он «легко отделался».

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В Ленинградской области После обрушения пола в декоративном вагоне метро пострадало семь человек. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Во время съемок фильма на одном из полигонов Толмачевского поселения рухнул пол и люди провалились на землю», — передает telegram-канал. Семь человек были госпитализированы, три находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в Ленобласти во время съемок фильма «Василий Теркин» по одноименной поэме Александра Твардовского. Обновлено в 17:35. Shot сообщает, что среди пострадавших — режиссер Карен Геворкян. Он сказал, что с ним все в порядке и он «легко отделался».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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