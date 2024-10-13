112: в Ленобласти рухнул пол вагона во время съемок фильма, есть пострадавшие

В Ленинградской области После обрушения пола в декоративном вагоне метро пострадало семь человек. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Во время съемок фильма на одном из полигонов Толмачевского поселения рухнул пол и люди провалились на землю», — передает telegram-канал. Семь человек были госпитализированы, три находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в Ленобласти во время съемок фильма «Василий Теркин» по одноименной поэме Александра Твардовского.
Обновлено в 17:35. Shot сообщает, что среди пострадавших — режиссер Карен Геворкян. Он сказал, что с ним все в порядке и он «легко отделался».
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