112: в Ленобласти рухнул пол вагона во время съемок фильма, есть пострадавшие

13 октября 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

При обрушении декоративного вагона пострадало семь человек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Ленинградской области После обрушения пола в декоративном вагоне метро пострадало семь человек. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Во время съемок фильма на одном из полигонов Толмачевского поселения рухнул пол и люди провалились на землю», — передает telegram-канал. Семь человек были госпитализированы, три находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в Ленобласти во время съемок фильма «Василий Теркин» по одноименной поэме Александра Твардовского. Обновлено в 17:35. Shot сообщает, что среди пострадавших — режиссер Карен Геворкян. Он сказал, что с ним все в порядке и он «легко отделался». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинградской области После обрушения пола в декоративном вагоне метро пострадало семь человек. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Во время съемок фильма на одном из полигонов Толмачевского поселения рухнул пол и люди провалились на землю», — передает telegram-канал. Семь человек были госпитализированы, три находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в Ленобласти во время съемок фильма «Василий Теркин» по одноименной поэме Александра Твардовского. Обновлено в 17:35. Shot сообщает, что среди пострадавших — режиссер Карен Геворкян. Он сказал, что с ним все в порядке и он «легко отделался».