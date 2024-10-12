12 октября 2024
11 октября 2024

В пермский электробус попала стрела из лука

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник выстрелил в электробус из лука
Злоумышленник выстрелил в электробус из лука Фото:

В Перми в электробус неизвестный выстрелил из лука. Стрела пробила обшивку. Об этом рассказал начальник департамента транспорта городской администрации Анатолий Путин.

«Мы многое видели, но чтобы стрела поразила электробус», — сообщил Путин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что идет поиск свидетелей происшествия, пострадавших нет.

По словам чиновника, выстрел из лука по общественному транспорту произошел в районе улиц Соловьева и Героев Хасана. Путин призвал горожан бережно относиться к электробусам.

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В Перми в электробус неизвестный выстрелил из лука. Стрела пробила обшивку. Об этом рассказал начальник департамента транспорта городской администрации Анатолий Путин. «Мы многое видели, но чтобы стрела поразила электробус», — сообщил Путин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что идет поиск свидетелей происшествия, пострадавших нет. По словам чиновника, выстрел из лука по общественному транспорту произошел в районе улиц Соловьева и Героев Хасана. Путин призвал горожан бережно относиться к электробусам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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