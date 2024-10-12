В пермский электробус попала стрела из лука

Злоумышленник выстрелил в электробус из лука
В Перми в электробус неизвестный выстрелил из лука. Стрела пробила обшивку. Об этом рассказал начальник департамента транспорта городской администрации Анатолий Путин.
«Мы многое видели, но чтобы стрела поразила электробус», — сообщил Путин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что идет поиск свидетелей происшествия, пострадавших нет.
По словам чиновника, выстрел из лука по общественному транспорту произошел в районе улиц Соловьева и Героев Хасана. Путин призвал горожан бережно относиться к электробусам.
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