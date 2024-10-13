Евродепутат Блага заявил, что приехал в РФ извиниться за русофобию на Западе

Депутат из Словакии извинился за русофобию на Западе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага приехал в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и извиниться за западную русофобию. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. В своем посте он опубликовал также видео с прогулкой по Москве и смонтировал ее под песню певца SHAMAN’а «Встанем».

«Россия все такая же красивая, мудрая, передовая… Я приехал, чтобы поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе», — написал Блага в своем telegram-канале. Также он опубликовал видео своего времяпровождения в Москве и прогулки по Красной площади под песню SHAMAN’а.

Евродепутат также возложил цветы памятнику неизвестному солдату и маршалу Жукову со словацкими студентами, учащимися в МГИМО. После Блага добавил, что словаки хотят мира и осудил санкции против России и поставки оружия на Украину.