Словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага приехал в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и извиниться за западную русофобию. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. В своем посте он опубликовал также видео с прогулкой по Москве и смонтировал ее под песню певца SHAMAN’а «Встанем».
«Россия все такая же красивая, мудрая, передовая… Я приехал, чтобы поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе», — написал Блага в своем telegram-канале. Также он опубликовал видео своего времяпровождения в Москве и прогулки по Красной площади под песню SHAMAN’а.
Евродепутат также возложил цветы памятнику неизвестному солдату и маршалу Жукову со словацкими студентами, учащимися в МГИМО. После Блага добавил, что словаки хотят мира и осудил санкции против России и поставки оружия на Украину.
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