13 октября 2024

Тюменский строитель продолжит карьеру в правительстве ХМАО

Главным архитектором ХМАО стал экс-начальник тюменского управления Госэкспертизы
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорский депстрой возглавил бывший начальник управления Госэкспертизы Тюменской области
Югорский депстрой возглавил бывший начальник управления Госэкспертизы Тюменской области Фото:
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Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Губернатор Руслан Кухарук назначил директором департамента строительства и архитектуры — главным архитектором ХМАО экс-главу «Управления государственной экспертизы проектной документации» Тюменской области Александра Фролова. Информация о назначении опубликована на сайте окружных властей.

«На должность директора департамента строительства и архитектуры ХМАО — главным архитектором назначен Фролов Александр Витальевич», — указано в документе. Постановление подписано 14 октября. Чиновник до переезда в ХМАО руководил ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы проектной документации».

Новый глава депстроя займется вопросами градостроительной документации регионального и местного уровней, территориальным планированием, градостроительной политикой. Данное направление в округе считается одним из проблемных — были нарекания со стороны строителей и руководства муниципалитетов, многие процессы под кураторством замгубернатора по надзору Ольги Литовой значительно замедлялись.

Предыдущий глава югорского департамента строительства Матвей Каров сохранился в новом составе правительства. Он возглавил департамент ЖКХ и энергетики, который курирует новый профильный замгубернатора Владимир Кильтау.

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Губернатор Руслан Кухарук назначил директором департамента строительства и архитектуры — главным архитектором ХМАО экс-главу «Управления государственной экспертизы проектной документации» Тюменской области Александра Фролова. Информация о назначении опубликована на сайте окружных властей. «На должность директора департамента строительства и архитектуры ХМАО — главным архитектором назначен Фролов Александр Витальевич», — указано в документе. Постановление подписано 14 октября. Чиновник до переезда в ХМАО руководил ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы проектной документации». Новый глава депстроя займется вопросами градостроительной документации регионального и местного уровней, территориальным планированием, градостроительной политикой. Данное направление в округе считается одним из проблемных — были нарекания со стороны строителей и руководства муниципалитетов, многие процессы под кураторством замгубернатора по надзору Ольги Литовой значительно замедлялись. Предыдущий глава югорского департамента строительства Матвей Каров сохранился в новом составе правительства. Он возглавил департамент ЖКХ и энергетики, который курирует новый профильный замгубернатора Владимир Кильтау.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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