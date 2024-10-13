Тюменский строитель продолжит карьеру в правительстве ХМАО

Губернатор Руслан Кухарук назначил директором департамента строительства и архитектуры — главным архитектором ХМАО экс-главу «Управления государственной экспертизы проектной документации» Тюменской области Александра Фролова. Информация о назначении опубликована на сайте окружных властей.
«На должность директора департамента строительства и архитектуры ХМАО — главным архитектором назначен Фролов Александр Витальевич», — указано в документе. Постановление подписано 14 октября. Чиновник до переезда в ХМАО руководил ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы проектной документации».
Новый глава депстроя займется вопросами градостроительной документации регионального и местного уровней, территориальным планированием, градостроительной политикой. Данное направление в округе считается одним из проблемных — были нарекания со стороны строителей и руководства муниципалитетов, многие процессы под кураторством замгубернатора по надзору Ольги Литовой значительно замедлялись.
Предыдущий глава югорского департамента строительства Матвей Каров сохранился в новом составе правительства. Он возглавил департамент ЖКХ и энергетики, который курирует новый профильный замгубернатора Владимир Кильтау.
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