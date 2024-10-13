В курганской мэрии объяснили, почему некоторые дома не подключены к теплу

Мэрия Кургана: ряд домов не подключен к теплу из-за неготовности УК

14 октября 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

Дома, где не подключили отопление, остаются на контроле штаба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане некоторые дома не подключены к отоплению из-за неготовности со стороны управляющих компаний. Также есть порывы на теплотрассах, сообщили в пресс-службе администрации города. «Ряд домов не получили тепло из-за неготовности со стороны УК. Есть порывы на теплотрассах, где на данный момент работают ресурсоснабжающие организации. Каждый подобный адрес остается на контроле штаба по запуску отопления», — сообщили в telegram-канале мэрии. Уточняется, что штаб по запуску тепла продолжал работу и в выходные дни. На очередном заседании также были рассмотрены обращения жителей, которые еще не получили отопление. Сообщалось, что к вечеру 12 октября тепло получили 1794 дома. В мэрии советовали горожанам, в чьих квартирах прохладно, несмотря на подачу отопления, обращаться в свою управляющую компанию, которая проведет регулировку внутридомовой системы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане некоторые дома не подключены к отоплению из-за неготовности со стороны управляющих компаний. Также есть порывы на теплотрассах, сообщили в пресс-службе администрации города. «Ряд домов не получили тепло из-за неготовности со стороны УК. Есть порывы на теплотрассах, где на данный момент работают ресурсоснабжающие организации. Каждый подобный адрес остается на контроле штаба по запуску отопления», — сообщили в telegram-канале мэрии. Уточняется, что штаб по запуску тепла продолжал работу и в выходные дни. На очередном заседании также были рассмотрены обращения жителей, которые еще не получили отопление. Сообщалось, что к вечеру 12 октября тепло получили 1794 дома. В мэрии советовали горожанам, в чьих квартирах прохладно, несмотря на подачу отопления, обращаться в свою управляющую компанию, которая проведет регулировку внутридомовой системы.