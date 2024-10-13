В курганской мэрии объяснили, почему некоторые дома не подключены к теплу

В Кургане некоторые дома не подключены к отоплению из-за неготовности со стороны управляющих компаний. Также есть порывы на теплотрассах, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Ряд домов не получили тепло из-за неготовности со стороны УК. Есть порывы на теплотрассах, где на данный момент работают ресурсоснабжающие организации. Каждый подобный адрес остается на контроле штаба по запуску отопления», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Уточняется, что штаб по запуску тепла продолжал работу и в выходные дни. На очередном заседании также были рассмотрены обращения жителей, которые еще не получили отопление.
Сообщалось, что к вечеру 12 октября тепло получили 1794 дома. В мэрии советовали горожанам, в чьих квартирах прохладно, несмотря на подачу отопления, обращаться в свою управляющую компанию, которая проведет регулировку внутридомовой системы.
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В Кургане некоторые дома не подключены к отоплению из-за неготовности со стороны управляющих компаний. Также есть порывы на теплотрассах, сообщили в пресс-службе администрации города. «Ряд домов не получили тепло из-за неготовности со стороны УК. Есть порывы на теплотрассах, где на данный момент работают ресурсоснабжающие организации. Каждый подобный адрес остается на контроле штаба по запуску отопления», — сообщили в telegram-канале мэрии. Уточняется, что штаб по запуску тепла продолжал работу и в выходные дни. На очередном заседании также были рассмотрены обращения жителей, которые еще не получили отопление. Сообщалось, что к вечеру 12 октября тепло получили 1794 дома. В мэрии советовали горожанам, в чьих квартирах прохладно, несмотря на подачу отопления, обращаться в свою управляющую компанию, которая проведет регулировку внутридомовой системы.