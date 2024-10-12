12 октября 2024
11 октября 2024

Более полутора тысяч домов получили отопление в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Более полутора тысяч домов получили тепло Фото:

В Кургане отопление подано в 1794 жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Продолжается контроль за подключением жилых домов к отоплению. На вечер 12 октября тепло подано в 1794 дома», — сообщили в telegram-канале администрации.

Уточняется, что если в квартире прохладно, несмотря на подачу тепла, жителям нужно обратиться в свою управляющую компанию. Организация проведет регулировку внутридомовой системы отопления.

Сообщалось, что к вечеру 11 октября в Кургане отопление получили 1455 многоквартирных домов. Работа по запуску тепла продолжается в выходные дни.

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В Кургане отопление подано в 1794 жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Продолжается контроль за подключением жилых домов к отоплению. На вечер 12 октября тепло подано в 1794 дома», — сообщили в telegram-канале администрации. Уточняется, что если в квартире прохладно, несмотря на подачу тепла, жителям нужно обратиться в свою управляющую компанию. Организация проведет регулировку внутридомовой системы отопления. Сообщалось, что к вечеру 11 октября в Кургане отопление получили 1455 многоквартирных домов. Работа по запуску тепла продолжается в выходные дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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