Более полутора тысяч домов получили отопление в Кургане

Более полутора тысяч домов получили тепло
В Кургане отопление подано в 1794 жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Продолжается контроль за подключением жилых домов к отоплению. На вечер 12 октября тепло подано в 1794 дома», — сообщили в telegram-канале администрации.
Уточняется, что если в квартире прохладно, несмотря на подачу тепла, жителям нужно обратиться в свою управляющую компанию. Организация проведет регулировку внутридомовой системы отопления.
Сообщалось, что к вечеру 11 октября в Кургане отопление получили 1455 многоквартирных домов. Работа по запуску тепла продолжается в выходные дни.
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