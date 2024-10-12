Более полутора тысяч домов получили отопление в Кургане

13 октября 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

Более полутора тысяч домов получили тепло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане отопление подано в 1794 жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Продолжается контроль за подключением жилых домов к отоплению. На вечер 12 октября тепло подано в 1794 дома», — сообщили в telegram-канале администрации. Уточняется, что если в квартире прохладно, несмотря на подачу тепла, жителям нужно обратиться в свою управляющую компанию. Организация проведет регулировку внутридомовой системы отопления. Сообщалось, что к вечеру 11 октября в Кургане отопление получили 1455 многоквартирных домов. Работа по запуску тепла продолжается в выходные дни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане отопление подано в 1794 жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Продолжается контроль за подключением жилых домов к отоплению. На вечер 12 октября тепло подано в 1794 дома», — сообщили в telegram-канале администрации. Уточняется, что если в квартире прохладно, несмотря на подачу тепла, жителям нужно обратиться в свою управляющую компанию. Организация проведет регулировку внутридомовой системы отопления. Сообщалось, что к вечеру 11 октября в Кургане отопление получили 1455 многоквартирных домов. Работа по запуску тепла продолжается в выходные дни.