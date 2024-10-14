Business Insider: на военном объекте в ФРГ задержали россиянина на велосипеде

14 октября 2024 в 06:28 Размер текста - 17 +

Велосипедист заявил, что случайно оказался на территории военного объекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гражданин России был задержан немецкой военной полицией на территории центра военной подготовки в Гарделегене, но вскоре отпущен. Тем не менее, бундесвер рассматривает инцидент как возможную попытку шпионажа, сообщает Business Insider. «Военная полиция бундесвера в четверг остановила велосипедиста на территории центра военной подготовки. При выяснении личных данных выяснилось, что у мужчины есть гражданство России. Он заявил, что просто проезжал мимо и случайно оказался на территории», — пишет Business Insider. Несмотря на отсутствие прямых доказательств шпионажа, бундесвер выразил опасения в связи с происшествием. Центр военной подготовки в Гарделегене является ключевым объектом бундесвера. В посольстве РФ отмечали нагнетание антироссийских настроений в Германии, напоминает MK.RU. Евродепутат накануне посетил Москву, чтобы выразить благодарность России за освобождение от фашизма и извиниться за проявления русофобии на Западе, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданин России был задержан немецкой военной полицией на территории центра военной подготовки в Гарделегене, но вскоре отпущен. Тем не менее, бундесвер рассматривает инцидент как возможную попытку шпионажа, сообщает Business Insider. «Военная полиция бундесвера в четверг остановила велосипедиста на территории центра военной подготовки. При выяснении личных данных выяснилось, что у мужчины есть гражданство России. Он заявил, что просто проезжал мимо и случайно оказался на территории», — пишет Business Insider. Несмотря на отсутствие прямых доказательств шпионажа, бундесвер выразил опасения в связи с происшествием. Центр военной подготовки в Гарделегене является ключевым объектом бундесвера. В посольстве РФ отмечали нагнетание антироссийских настроений в Германии, напоминает MK.RU. Евродепутат накануне посетил Москву, чтобы выразить благодарность России за освобождение от фашизма и извиниться за проявления русофобии на Западе, передает RT.