Business Insider: на военном объекте в ФРГ задержали россиянина на велосипеде

Гражданин России был задержан немецкой военной полицией на территории центра военной подготовки в Гарделегене, но вскоре отпущен. Тем не менее, бундесвер рассматривает инцидент как возможную попытку шпионажа, сообщает Business Insider.
«Военная полиция бундесвера в четверг остановила велосипедиста на территории центра военной подготовки. При выяснении личных данных выяснилось, что у мужчины есть гражданство России. Он заявил, что просто проезжал мимо и случайно оказался на территории», — пишет Business Insider. Несмотря на отсутствие прямых доказательств шпионажа, бундесвер выразил опасения в связи с происшествием. Центр военной подготовки в Гарделегене является ключевым объектом бундесвера.
В посольстве РФ отмечали нагнетание антироссийских настроений в Германии, напоминает MK.RU. Евродепутат накануне посетил Москву, чтобы выразить благодарность России за освобождение от фашизма и извиниться за проявления русофобии на Западе, передает RT.
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Гражданин России был задержан немецкой военной полицией на территории центра военной подготовки в Гарделегене, но вскоре отпущен. Тем не менее, бундесвер рассматривает инцидент как возможную попытку шпионажа, сообщает Business Insider. «Военная полиция бундесвера в четверг остановила велосипедиста на территории центра военной подготовки. При выяснении личных данных выяснилось, что у мужчины есть гражданство России. Он заявил, что просто проезжал мимо и случайно оказался на территории», — пишет Business Insider. Несмотря на отсутствие прямых доказательств шпионажа, бундесвер выразил опасения в связи с происшествием. Центр военной подготовки в Гарделегене является ключевым объектом бундесвера. В посольстве РФ отмечали нагнетание антироссийских настроений в Германии, напоминает MK.RU. Евродепутат накануне посетил Москву, чтобы выразить благодарность России за освобождение от фашизма и извиниться за проявления русофобии на Западе, передает RT.