ВС РФ впервые используют трофейную технику НАТО на поле боя

14 октября 2024 в 09:06 Размер текста - 17 +

ВС РФ начали использовать трофейную М88А2 Hercules, которую ВСУ бросили на авдеевском направлении Фото: Peter Gercke/dpa/Globallookpress новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На вооружение ВС РФ готова встать первая трофейная бронированная эвакуационная машина М88А2 Hercules, произведенная в США. Ее ВСУ бросили у населенного пункта Сергеевка на авдеевском направлении. Об этом сообщил командир эвакуационной роты группировки войск «Центр» лейтенант Роман Русин. «Это образец натовского производства М88А2 Hercules. Средствами нашего батальона мы его восстановили. На данный момент образец уже полностью готов. Проведены все испытания. Образец уже выполнил задачи по эвакуации наших образцов. Это его уже вторая модификация», — заявил Русин. Его слова передает ТАСС. Командир добавил, что эвакуация техники с авдеевского направления проходила с помощью бронированной эвакуационной машины БРЭМ-1. Отмечается, что первая модификация машины была проведена в марте 2024 года, она представлена в Москве на Поклонной горе. Ранее в одном из районов Курской области группировка войск «Днепр» провела операцию по эвакуации турецкого бронеавтомобиля «Kirpi». Минобороны сообщило о доставке автомобиля в расположение гвардейского десантно-штурмового полка. Эвакуация бронеавтомобиля осуществлялась в два этапа. Сперва была проведена инженерная разведка местности, после чего начался процесс непосредственной эвакуации техники. В ходе операции ВС РФ действовали под обстрелом ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На вооружение ВС РФ готова встать первая трофейная бронированная эвакуационная машина М88А2 Hercules, произведенная в США. Ее ВСУ бросили у населенного пункта Сергеевка на авдеевском направлении. Об этом сообщил командир эвакуационной роты группировки войск «Центр» лейтенант Роман Русин. «Это образец натовского производства М88А2 Hercules. Средствами нашего батальона мы его восстановили. На данный момент образец уже полностью готов. Проведены все испытания. Образец уже выполнил задачи по эвакуации наших образцов. Это его уже вторая модификация», — заявил Русин. Его слова передает ТАСС. Командир добавил, что эвакуация техники с авдеевского направления проходила с помощью бронированной эвакуационной машины БРЭМ-1. Отмечается, что первая модификация машины была проведена в марте 2024 года, она представлена в Москве на Поклонной горе. Ранее в одном из районов Курской области группировка войск «Днепр» провела операцию по эвакуации турецкого бронеавтомобиля «Kirpi». Минобороны сообщило о доставке автомобиля в расположение гвардейского десантно-штурмового полка. Эвакуация бронеавтомобиля осуществлялась в два этапа. Сперва была проведена инженерная разведка местности, после чего начался процесс непосредственной эвакуации техники. В ходе операции ВС РФ действовали под обстрелом ВСУ, передает «Национальная служба новостей».