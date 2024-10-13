13 октября 2024

Астроном объяснил, где и как свердловчанам увидеть комету, о которой говорит весь мир. Фото, видео

Жители уральских регионов сняли на фото комету, о которой говорит весь мир
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илья Янковский снял комету на фото и на видео
Илья Янковский снял комету на фото и на видео Фото:

У жителей Свердловской области есть уникальная возможность невооруженным глазом увидеть комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS), о которой говорит весь мир. Астроном-любитель Илья Янковский из Ирбита поделился с URA.RU потрясающими фото- и видеокадрами и объяснил, почему другого шанса у современников уже не будет.

«Кометы такой яркости случаются раз в десятилетия, а сама она при нашей жизни уже не вернется: период обращения [вокруг Солнца] 80 660 лет. Сейчас наступил период вечерней видимости кометы, он продлится примерно до 22 октября. Но пробовать наблюдать стоит в ближайшие дни, так как комета будет отдаляться от нас и терять яркость», — сказал Янковский.

Он объяснил, что лучшие часы для наблюдения с 19 до 20 часов местного времени. Искать комету следует немного левее точки заката Солнца, невысоко над западным горизонтом — левее и ниже яркой звезды Арктур. Многим уральцам и жителям других северных регионов уже повезло увидеть и даже сфотографировать удивительную небесную гостью. Снимками они поделились в сообществе во «ВКонтакте».

Комета была обнаружена в 2023 году и привлекла внимание астрономов по всему миру. Она названа в честь двух обсерваторий, которые ее открыли: китайской обсерватории «Цзыцзиньшань» и системы телескопов ATLAS в Южной Африке. Она стала рекордсменкой по яркости за последние десятилетия и впечатляет хвостами из пыли и ионов, которые растягиваются на миллионы километров.

Видео: Илья Янковский, «ВКонтакте», группа STARVISOR | Патруль ночного неба

Андрей Летов из Омска сделал снимок кометы, когда небо еще не успело потемнеть
Андрей Летов из Омска сделал снимок кометы, когда небо еще не успело потемнеть
Фото:
Это фото сделано Анной Васильевой в свердловском селе Слобода
Это фото сделано Анной Васильевой в свердловском селе Слобода
Фото:
А этот снимок Александра Кудряшова из Двуреченска (Свердловская область)
А этот снимок Александра Кудряшова из Двуреченска (Свердловская область)
Фото:
Видел комету и Евгений Потапов из Нижней Салды
Видел комету и Евгений Потапов из Нижней Салды
Фото:
Пользователь под ником Астрофом Фомальгаутович сделал снимок кометы под Губахой (Пермский край)
Пользователь под ником Астрофом Фомальгаутович сделал снимок кометы под Губахой (Пермский край)
Фото:
Константин Григорьев из Чувашии запечатлел комету над ночной дорогой
Константин Григорьев из Чувашии запечатлел комету над ночной дорогой
Фото:
Денис Кравцов из Тобольска (Тюменская область) снял комету над городскими огнями
Денис Кравцов из Тобольска (Тюменская область) снял комету над городскими огнями
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей Свердловской области есть уникальная возможность невооруженным глазом увидеть комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS), о которой говорит весь мир. Астроном-любитель Илья Янковский из Ирбита поделился с URA.RU потрясающими фото- и видеокадрами и объяснил, почему другого шанса у современников уже не будет. «Кометы такой яркости случаются раз в десятилетия, а сама она при нашей жизни уже не вернется: период обращения [вокруг Солнца] 80 660 лет. Сейчас наступил период вечерней видимости кометы, он продлится примерно до 22 октября. Но пробовать наблюдать стоит в ближайшие дни, так как комета будет отдаляться от нас и терять яркость», — сказал Янковский. Он объяснил, что лучшие часы для наблюдения с 19 до 20 часов местного времени. Искать комету следует немного левее точки заката Солнца, невысоко над западным горизонтом — левее и ниже яркой звезды Арктур. Многим уральцам и жителям других северных регионов уже повезло увидеть и даже сфотографировать удивительную небесную гостью. Снимками они поделились в сообществе во «ВКонтакте». Комета была обнаружена в 2023 году и привлекла внимание астрономов по всему миру. Она названа в честь двух обсерваторий, которые ее открыли: китайской обсерватории «Цзыцзиньшань» и системы телескопов ATLAS в Южной Африке. Она стала рекордсменкой по яркости за последние десятилетия и впечатляет хвостами из пыли и ионов, которые растягиваются на миллионы километров. Видео: Илья Янковский, «ВКонтакте», группа STARVISOR | Патруль ночного неба
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...