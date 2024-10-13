Астроном объяснил, где и как свердловчанам увидеть комету, о которой говорит весь мир. Фото, видео

Жители уральских регионов сняли на фото комету, о которой говорит весь мир

14 октября 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

У жителей Свердловской области есть уникальная возможность невооруженным глазом увидеть комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS), о которой говорит весь мир. Астроном-любитель Илья Янковский из Ирбита поделился с URA.RU потрясающими фото- и видеокадрами и объяснил, почему другого шанса у современников уже не будет. «Кометы такой яркости случаются раз в десятилетия, а сама она при нашей жизни уже не вернется: период обращения [вокруг Солнца] 80 660 лет. Сейчас наступил период вечерней видимости кометы, он продлится примерно до 22 октября. Но пробовать наблюдать стоит в ближайшие дни, так как комета будет отдаляться от нас и терять яркость», — сказал Янковский. Он объяснил, что лучшие часы для наблюдения с 19 до 20 часов местного времени. Искать комету следует немного левее точки заката Солнца, невысоко над западным горизонтом — левее и ниже яркой звезды Арктур. Многим уральцам и жителям других северных регионов уже повезло увидеть и даже сфотографировать удивительную небесную гостью. Снимками они поделились в сообществе во «ВКонтакте». Комета была обнаружена в 2023 году и привлекла внимание астрономов по всему миру. Она названа в честь двух обсерваторий, которые ее открыли: китайской обсерватории «Цзыцзиньшань» и системы телескопов ATLAS в Южной Африке. Она стала рекордсменкой по яркости за последние десятилетия и впечатляет хвостами из пыли и ионов, которые растягиваются на миллионы километров. Видео: Илья Янковский, «ВКонтакте», группа STARVISOR | Патруль ночного неба