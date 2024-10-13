13 октября 2024

Пермяков зовут на встречу с Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным

В Пермском парке Горького пройдет мистический фестиваль «Мракгород»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мистический фестиваль ждет пермяков 19 октября
Мистический фестиваль ждет пермяков 19 октября Фото:

В пермском парке Горького 19 октября пройдет мистический фестиваль «Мракгород». Его гостей ждут встречи с персонажами русских народных сказок, в том числе с Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным.

«Для гостей будет работать детский и молодежный сектор, логово пиратов и зеленый театр. Если осмелитесь, вас встретят невероятные персонажи — от Кощея Бессмертного до Бабы Яги, от Кикиморы до Гамаюна. Мероприятия пройдут с 13:00 до 20:00 часов», — говорится в telegram-канале парка Горького.

Уточняется, что гостей также ждет мистическая атмосфера театра бабушки Болотны, спектакль «Маленькая ведьмочка», магическое шоу, квест в Кощеевом переулке, конкурс мистических перевоплощений, школа нечисти, фаер-шоу. Мистический фестиваль завершит выступление кавер-группа «MixTape».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми артисты «У Моста» в рамках фестиваля «Фантасмагория» провели театрализованное шествие. Его участники танцевали, пели, имитировали языческие обряды и сражались на шпагах.

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В пермском парке Горького 19 октября пройдет мистический фестиваль «Мракгород». Его гостей ждут встречи с персонажами русских народных сказок, в том числе с Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным. «Для гостей будет работать детский и молодежный сектор, логово пиратов и зеленый театр. Если осмелитесь, вас встретят невероятные персонажи — от Кощея Бессмертного до Бабы Яги, от Кикиморы до Гамаюна. Мероприятия пройдут с 13:00 до 20:00 часов», — говорится в telegram-канале парка Горького. Уточняется, что гостей также ждет мистическая атмосфера театра бабушки Болотны, спектакль «Маленькая ведьмочка», магическое шоу, квест в Кощеевом переулке, конкурс мистических перевоплощений, школа нечисти, фаер-шоу. Мистический фестиваль завершит выступление кавер-группа «MixTape». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми артисты «У Моста» в рамках фестиваля «Фантасмагория» провели театрализованное шествие. Его участники танцевали, пели, имитировали языческие обряды и сражались на шпагах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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