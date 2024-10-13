Пермяков зовут на встречу с Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным

В пермском парке Горького 19 октября пройдет мистический фестиваль «Мракгород». Его гостей ждут встречи с персонажами русских народных сказок, в том числе с Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным.
«Для гостей будет работать детский и молодежный сектор, логово пиратов и зеленый театр. Если осмелитесь, вас встретят невероятные персонажи — от Кощея Бессмертного до Бабы Яги, от Кикиморы до Гамаюна. Мероприятия пройдут с 13:00 до 20:00 часов», — говорится в telegram-канале парка Горького.
Уточняется, что гостей также ждет мистическая атмосфера театра бабушки Болотны, спектакль «Маленькая ведьмочка», магическое шоу, квест в Кощеевом переулке, конкурс мистических перевоплощений, школа нечисти, фаер-шоу. Мистический фестиваль завершит выступление кавер-группа «MixTape».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми артисты «У Моста» в рамках фестиваля «Фантасмагория» провели театрализованное шествие. Его участники танцевали, пели, имитировали языческие обряды и сражались на шпагах.
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