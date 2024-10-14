На Джареда Лето набросились на Украине из-за России

На концерте в Сербии Джаред Лето пообещал приехать в Россию с концертомФото: IMAGO/Tom Rose/Globallookpress
Министерство иностранных дел Украины расценило заявление американского актера и музыканта Джареда Лето о предложении выступить в России как оскорбление. Певец рассказал об этом во время концерта группы Thirty Seconds to Mars в Белграде (Сербия), где оказалось очень много русскоговорящих фанатов.
«Джаред Лето „чувствует русскую энергию“ и хочет выступить в России — это оскорбление тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы», — заявили в МИД Украины. Там также отметили, что для России «не может быть никакого умиротворения», передает издание «Страна.ua».
На концерте в Белграде Лето поностальгировал по российским фанатам. Он выразил желание провести выступление в России, а также в Киеве.
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Министерство иностранных дел Украины расценило заявление американского актера и музыканта Джареда Лето о предложении выступить в России как оскорбление. Певец рассказал об этом во время концерта группы Thirty Seconds to Mars в Белграде (Сербия), где оказалось очень много русскоговорящих фанатов. «Джаред Лето „чувствует русскую энергию“ и хочет выступить в России — это оскорбление тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы», — заявили в МИД Украины. Там также отметили, что для России «не может быть никакого умиротворения», передает издание «Страна.ua». На концерте в Белграде Лето поностальгировал по российским фанатам. Он выразил желание провести выступление в России, а также в Киеве.