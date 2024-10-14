Мэр Тюмени Афанасьев призвал тюменцев собирать на храм

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Максим Афанасьев во время интервью. Тюмень, афанасьев максим
Максим Афанасьев призвал тюменцев увековечить свои имена в истории меценатства Фото:

Тюменский градоначальник Максим Афанасьев посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы и призвал горожан помочь в строительстве. Как написал в своем telegram-канале Максим Афанасьев, имена благотворителей будут увековечены на кирпичах, которые будут использованы в храмовой кладке.

«В основе кладки храма Покрова Пресвятой Богородицы лежат кирпичи, привезенные из Чимеевского мужского монастыря, а также кирпичики с именами благотворителей. Тюменцы могут оказать помощь в строительстве, ускорить процесс и увековечить свои имена в истории меценатства», — написал мэр в своем telegram-канале.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы начали строить в Тюмени в 2022 году. Ранее URA.RU писало, что для внутренней отделки храма в Тюмени чудом нашли редкое мозаичное стекло.

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Тюменский градоначальник Максим Афанасьев посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы и призвал горожан помочь в строительстве. Как написал в своем telegram-канале Максим Афанасьев, имена благотворителей будут увековечены на кирпичах, которые будут использованы в храмовой кладке. «В основе кладки храма Покрова Пресвятой Богородицы лежат кирпичи, привезенные из Чимеевского мужского монастыря, а также кирпичики с именами благотворителей. Тюменцы могут оказать помощь в строительстве, ускорить процесс и увековечить свои имена в истории меценатства», — написал мэр в своем telegram-канале. Храм Покрова Пресвятой Богородицы начали строить в Тюмени в 2022 году. Ранее URA.RU писало, что для внутренней отделки храма в Тюмени чудом нашли редкое мозаичное стекло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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