Челябинского депутата-золотодобытчика наградили орденом Сергия Радонежского

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Алексей Текслер на Курасанском ГОК. Челябинская область, струков константин
Храм в Пласте возвели на средства Константина Струкова Фото:

Заместитель председателя заксобрания Челябинской области, президент УК ЮГК Константин Струков награжден орденом Сергия Радонежского II степени. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Праздничное богослужение в новом храме святой великомученицы Варвары в Пласте прошло во время визита митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия в Челябинскую область. Орденом Сергия Радонежского II степени был награжден заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области, президент ООО УК ЮГК Константин Струков, на личные средства которого был возведен православный храм», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

После Божественной Литургии Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий вручил награды южноуральцам, принимавшим участие в строительстве храма. Патриарших грамот были удостоены иконописцы, проектировщики, строители, монтажники и благотворители.

Храм стал долгожданным для жителей города Пласта, которые ранее обратились с просьбой о его строительстве к Струкову. Строительство велось градообразующим предприятием АО «ЮГК» с 2019 года.

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Заместитель председателя заксобрания Челябинской области, президент УК ЮГК Константин Струков награжден орденом Сергия Радонежского II степени. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе заксобрания. «Праздничное богослужение в новом храме святой великомученицы Варвары в Пласте прошло во время визита митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия в Челябинскую область. Орденом Сергия Радонежского II степени был награжден заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области, президент ООО УК ЮГК Константин Струков, на личные средства которого был возведен православный храм», — сообщили в пресс-службе заксобрания. После Божественной Литургии Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий вручил награды южноуральцам, принимавшим участие в строительстве храма. Патриарших грамот были удостоены иконописцы, проектировщики, строители, монтажники и благотворители. Храм стал долгожданным для жителей города Пласта, которые ранее обратились с просьбой о его строительстве к Струкову. Строительство велось градообразующим предприятием АО «ЮГК» с 2019 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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