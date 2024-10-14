Челябинского депутата-золотодобытчика наградили орденом Сергия Радонежского

14 октября 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Храм в Пласте возвели на средства Константина Струкова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель председателя заксобрания Челябинской области, президент УК ЮГК Константин Струков награжден орденом Сергия Радонежского II степени. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе заксобрания. «Праздничное богослужение в новом храме святой великомученицы Варвары в Пласте прошло во время визита митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия в Челябинскую область. Орденом Сергия Радонежского II степени был награжден заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области, президент ООО УК ЮГК Константин Струков, на личные средства которого был возведен православный храм», — сообщили в пресс-службе заксобрания. После Божественной Литургии Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий вручил награды южноуральцам, принимавшим участие в строительстве храма. Патриарших грамот были удостоены иконописцы, проектировщики, строители, монтажники и благотворители. Храм стал долгожданным для жителей города Пласта, которые ранее обратились с просьбой о его строительстве к Струкову. Строительство велось градообразующим предприятием АО «ЮГК» с 2019 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя заксобрания Челябинской области, президент УК ЮГК Константин Струков награжден орденом Сергия Радонежского II степени. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе заксобрания. «Праздничное богослужение в новом храме святой великомученицы Варвары в Пласте прошло во время визита митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия в Челябинскую область. Орденом Сергия Радонежского II степени был награжден заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области, президент ООО УК ЮГК Константин Струков, на личные средства которого был возведен православный храм», — сообщили в пресс-службе заксобрания. После Божественной Литургии Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий вручил награды южноуральцам, принимавшим участие в строительстве храма. Патриарших грамот были удостоены иконописцы, проектировщики, строители, монтажники и благотворители. Храм стал долгожданным для жителей города Пласта, которые ранее обратились с просьбой о его строительстве к Струкову. Строительство велось градообразующим предприятием АО «ЮГК» с 2019 года.