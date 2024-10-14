Глава СКР Бастрыкин запросил доклад из-за разрушающегося дома в Чайковском, в котором живут люди

Бастрыкин запросил доклад из-за разрушающегося дома в Чайковском
© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы дома в Чайковском опасаются его обрушения
Жильцы дома в Чайковском опасаются его обрушения Фото:

Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобе жительницы города Чайковского Пермского края. Женщина оставила комментарий на странице приемной главы ведомства. Она рассказала, что вынуждена проживать в аварийном доме 1957 года постройки, который начал разрушиться. Горожане обращались в различные инстанции, но вопрос до сих пор не решен, сообщает Информационный центр СКР в Telegram.

«В комментариях в аккаунте приемной Председателя СКР А.И. Бастрыкина жительница Пермского края рассказала о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по переулку Школьному в Чайковском. Физический износ конструкций двухэтажного здания превышает 95%, в связи с чем в 2017 году оно признано аварийным. При этом срок предоставления гражданам благоустроенного жилья установлен лишь на 2027 год. Жильцы опасаются обрушения строения, однако их многочисленные обращения результатов не принесли», — информирует пресс-служба Следкома РФ.

По доводам, которые изложила Бастрыкину чусовлянка, начата процессуальная проверка. Глава ведомства также поручил руководителю СУ С по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад по итогам проверки.

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Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобе жительницы города Чайковского Пермского края. Женщина оставила комментарий на странице приемной главы ведомства. Она рассказала, что вынуждена проживать в аварийном доме 1957 года постройки, который начал разрушиться. Горожане обращались в различные инстанции, но вопрос до сих пор не решен, сообщает Информационный центр СКР в Telegram. «В комментариях в аккаунте приемной Председателя СКР А.И. Бастрыкина жительница Пермского края рассказала о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по переулку Школьному в Чайковском. Физический износ конструкций двухэтажного здания превышает 95%, в связи с чем в 2017 году оно признано аварийным. При этом срок предоставления гражданам благоустроенного жилья установлен лишь на 2027 год. Жильцы опасаются обрушения строения, однако их многочисленные обращения результатов не принесли», — информирует пресс-служба Следкома РФ. По доводам, которые изложила Бастрыкину чусовлянка, начата процессуальная проверка. Глава ведомства также поручил руководителю СУ С по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад по итогам проверки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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