Глава СКР Бастрыкин запросил доклад из-за разрушающегося дома в Чайковском, в котором живут люди

Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобе жительницы города Чайковского Пермского края. Женщина оставила комментарий на странице приемной главы ведомства. Она рассказала, что вынуждена проживать в аварийном доме 1957 года постройки, который начал разрушиться. Горожане обращались в различные инстанции, но вопрос до сих пор не решен, сообщает Информационный центр СКР в Telegram.
«В комментариях в аккаунте приемной Председателя СКР А.И. Бастрыкина жительница Пермского края рассказала о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по переулку Школьному в Чайковском. Физический износ конструкций двухэтажного здания превышает 95%, в связи с чем в 2017 году оно признано аварийным. При этом срок предоставления гражданам благоустроенного жилья установлен лишь на 2027 год. Жильцы опасаются обрушения строения, однако их многочисленные обращения результатов не принесли», — информирует пресс-служба Следкома РФ.
По доводам, которые изложила Бастрыкину чусовлянка, начата процессуальная проверка. Глава ведомства также поручил руководителю СУ С по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад по итогам проверки.
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