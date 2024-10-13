В Салехарде открыли проезд к Обдорскому острогу

Остановка "Обдорский острог" открыта для проезда
В Салехарде дорожники открыли проезд к остановке «Обдорский острог». Об этом URA.RU стало известно из сообщения администрации муниципалитета.
«Профильные службы передали хорошую новость: проезд к остановке „Обдорский острог“ вновь открыт. Автобусы вернулись к прежнему маршруту движения», — написали в telegram-канале администрации Салехарда.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский посетили Обдорский острог. На его территории археологи из ХМАО показали им бревна дома священника, которым более 200 лет.
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