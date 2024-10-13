13 октября 2024

В Салехарде открыли проезд к Обдорскому острогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановка "Обдорский острог" открыта для проезда
Остановка "Обдорский острог" открыта для проезда Фото:

В Салехарде дорожники открыли проезд к остановке «Обдорский острог». Об этом URA.RU стало известно из сообщения администрации муниципалитета.

«Профильные службы передали хорошую новость: проезд к остановке „Обдорский острог“ вновь открыт. Автобусы вернулись к прежнему маршруту движения», — написали в telegram-канале администрации Салехарда.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский посетили Обдорский острог. На его территории археологи из ХМАО показали им бревна дома священника, которым более 200 лет.

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В Салехарде дорожники открыли проезд к остановке «Обдорский острог». Об этом URA.RU стало известно из сообщения администрации муниципалитета. «Профильные службы передали хорошую новость: проезд к остановке „Обдорский острог“ вновь открыт. Автобусы вернулись к прежнему маршруту движения», — написали в telegram-канале администрации Салехарда. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский посетили Обдорский острог. На его территории археологи из ХМАО показали им бревна дома священника, которым более 200 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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