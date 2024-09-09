Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский провели выходной на стройках в окружной столице. На территории Обдорского острога археологи из ХМАО показали им бревна дома священника, которым более 200 лет, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Специалисты поделились ценной находкой: под землей они обнаружили бревна бывшего дома священника. Здание было построено более 200 лет назад неподалеку от старого деревянного Петропавловского храма, который находился на этом месте. Ученые из Нефтеюганска будут работать в Салехарде до наступления холодов», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
После окончания раскопок Обдорский острог ждет масштабная реконструкция. Кроме раскопок Артюхов и Титовский осмотрели стройки окружной столицы. Они побывали на набережной Полябты, посмотрели как идет ремонт Детской школы искусств и строится общежитие для бюджетников.
На набережной Полябты будет парковая и прогулочная зоны, флотский спуск. Там появятся велодорожки, новое освещение и беседки.
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