Краевые власти в Перми снесут более 50 домов, чтобы построить новые

В пермском микрорайоне Комсомольский планируют снести более 50 домов. Большая часть из них признана аварийными. Это необходимо для комплексного развития территории. Такая информация опубликована на сайте министерства строительства Пермского края.
«Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки в микрорайоне Комсомольский в Дзержинском районе города Перми общей площадью 22,16 гектара. Установить перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома», — сказано в приказе краевого минстроя.
В список на снос вошли 56 домов в границах улиц Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. Их них 42 признаны аварийными. На месте снесенных домов возведут многоэтажные дома высотой до 17 этажей. В документе также сказано, что снесут здания детской школы искусств №15 и детского сада на улице Машинистов, 46. Вместо них построят новые. Власти планируют реализовать проект комплексного развития территорий в микрорайоне Комсомольский в течение 15 лет.
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