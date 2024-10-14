Двое детей утонули в болоте в Свердловской области. Фото

14 октября 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в Новоасбесте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Новоасбесте (Нижний Тагил) провалились под лед на болоте и скончались двое девятилетних ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Трагедия произошла днем. По предварительным данным, трое детей направились прогуляться в район Пушкинского болота, находящегося в 100 метрах от улицы Цыганково. Двое пошли по льду и провалились», — сказали в ведомстве. Утонули мальчик и девочка. 13-летний товарищ пытался спасти их, но не смог. На месте ЧП работала и. о. прокурора Пригородного района Ольга Захарова. Силовики начали проверку. Место, где произошло ЧП Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области На месте трагедии были силовики Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области ЧП произошло в Новоасбесте Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Новоасбесте (Нижний Тагил) провалились под лед на болоте и скончались двое девятилетних ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Трагедия произошла днем. По предварительным данным, трое детей направились прогуляться в район Пушкинского болота, находящегося в 100 метрах от улицы Цыганково. Двое пошли по льду и провалились», — сказали в ведомстве. Утонули мальчик и девочка. 13-летний товарищ пытался спасти их, но не смог. На месте ЧП работала и. о. прокурора Пригородного района Ольга Захарова. Силовики начали проверку.