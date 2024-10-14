Трагедия произошла в Новоасбесте (архивное фото)
В поселке Новоасбесте (Нижний Тагил) провалились под лед на болоте и скончались двое девятилетних ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
«Трагедия произошла днем. По предварительным данным, трое детей направились прогуляться в район Пушкинского болота, находящегося в 100 метрах от улицы Цыганково. Двое пошли по льду и провалились», — сказали в ведомстве.
Утонули мальчик и девочка. 13-летний товарищ пытался спасти их, но не смог. На месте ЧП работала и. о. прокурора Пригородного района Ольга Захарова. Силовики начали проверку.
Место, где произошло ЧП
На месте трагедии были силовики
ЧП произошло в Новоасбесте
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