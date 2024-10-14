Двое детей утонули в болоте в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, тонкий лед, цпкио, наледь, битевка
Трагедия произошла в Новоасбесте (архивное фото) Фото:

В поселке Новоасбесте (Нижний Тагил) провалились под лед на болоте и скончались двое девятилетних ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«Трагедия произошла днем. По предварительным данным, трое детей направились прогуляться в район Пушкинского болота, находящегося в 100 метрах от улицы Цыганково. Двое пошли по льду и провалились», — сказали в ведомстве.

Утонули мальчик и девочка. 13-летний товарищ пытался спасти их, но не смог. На месте ЧП работала и. о. прокурора Пригородного района Ольга Захарова. Силовики начали проверку.

Место, где произошло ЧП
Место, где произошло ЧП
Фото:
На месте трагедии были силовики
На месте трагедии были силовики
Фото:
ЧП произошло в Новоасбесте
ЧП произошло в Новоасбесте
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Новоасбесте (Нижний Тагил) провалились под лед на болоте и скончались двое девятилетних ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Трагедия произошла днем. По предварительным данным, трое детей направились прогуляться в район Пушкинского болота, находящегося в 100 метрах от улицы Цыганково. Двое пошли по льду и провалились», — сказали в ведомстве. Утонули мальчик и девочка. 13-летний товарищ пытался спасти их, но не смог. На месте ЧП работала и. о. прокурора Пригородного района Ольга Захарова. Силовики начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...