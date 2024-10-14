Возбуждено уголовное дело после гибели двоих детей под Нижним Тагилом

14 октября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Чп произошло в Новоасбесте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих девятилетних подростков на болоте в поселке Новоасбестве (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. «Чтобы наиболее тщательнее установить обстоятельства случившейся трагедии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели и истребуется характеризующий материал в отношении семей, в которых воспитывались дети. Тело умерших направлены на экспертизу», — сообщил офицер. По словам главы пресс-службы свердловского полицейского главка МВД Валерия Горелых, семьи на учете в ПДН не состояли. «Будет проверено, принимались ли должные меры по недопущению случаев выхода несовершеннолетних на лед», — сказал полковник Горелых. ЧП произошло днем под Нижним Тагилом на Пушкинском болоте. По предварительным данным, трое детей решили прогуляться. Мальчик и девочка решили пройтись по льду на болоте, но утонули. Их пытался спасти 13-летний товарищ, но не смог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих девятилетних подростков на болоте в поселке Новоасбестве (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. «Чтобы наиболее тщательнее установить обстоятельства случившейся трагедии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели и истребуется характеризующий материал в отношении семей, в которых воспитывались дети. Тело умерших направлены на экспертизу», — сообщил офицер. По словам главы пресс-службы свердловского полицейского главка МВД Валерия Горелых, семьи на учете в ПДН не состояли. «Будет проверено, принимались ли должные меры по недопущению случаев выхода несовершеннолетних на лед», — сказал полковник Горелых. ЧП произошло днем под Нижним Тагилом на Пушкинском болоте. По предварительным данным, трое детей решили прогуляться. Мальчик и девочка решили пройтись по льду на болоте, но утонули. Их пытался спасти 13-летний товарищ, но не смог.