Возбуждено уголовное дело после гибели двоих детей под Нижним Тагилом

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Город. Курган, тонкий лед, цпкио, наледь, битевка
Чп произошло в Новоасбесте (архивное фото) Фото:

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих девятилетних подростков на болоте в поселке Новоасбестве (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

«Чтобы наиболее тщательнее установить обстоятельства случившейся трагедии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели и истребуется характеризующий материал в отношении семей, в которых воспитывались дети. Тело умерших направлены на экспертизу», — сообщил офицер.

По словам главы пресс-службы свердловского полицейского главка МВД Валерия Горелых, семьи на учете в ПДН не состояли. «Будет проверено, принимались ли должные меры по недопущению случаев выхода несовершеннолетних на лед», — сказал полковник Горелых.

ЧП произошло днем под Нижним Тагилом на Пушкинском болоте. По предварительным данным, трое детей решили прогуляться. Мальчик и девочка решили пройтись по льду на болоте, но утонули. Их пытался спасти 13-летний товарищ, но не смог.

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих девятилетних подростков на болоте в поселке Новоасбестве (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. «Чтобы наиболее тщательнее установить обстоятельства случившейся трагедии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели и истребуется характеризующий материал в отношении семей, в которых воспитывались дети. Тело умерших направлены на экспертизу», — сообщил офицер. По словам главы пресс-службы свердловского полицейского главка МВД Валерия Горелых, семьи на учете в ПДН не состояли. «Будет проверено, принимались ли должные меры по недопущению случаев выхода несовершеннолетних на лед», — сказал полковник Горелых. ЧП произошло днем под Нижним Тагилом на Пушкинском болоте. По предварительным данным, трое детей решили прогуляться. Мальчик и девочка решили пройтись по льду на болоте, но утонули. Их пытался спасти 13-летний товарищ, но не смог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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