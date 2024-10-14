14 октября 2024

В Нижнем Тагиле неадекват разгромил машину с девушкой за рулем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неадекват выбил боковое стекло у машины, за рулем которой находилась девушка (фото из архива) Фото:

В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина разгромил автомобиль, в котором находилась женщина-водитель. Инцидент произошел 29 августа у перекрестка Восточного шоссе и улицы Вагоностроителей. Кадрами с видеорегистратора поделился очевидец.

«Это произошло перед перекрестком Восточное шоссе — Вагоностроителей 29 августа… Совершенно неадекватный мужчина остановился и вышел из праворукой Nissan X-Trail, после чего направился к Nissan X-Trail, за рулем которой находилась молодая девушка. По всей видимости, этот неадекват был пьян или под чем-то… Он попытался открыть дверь той машины, но девушка закрылась и отказалась выходить, тогда он просто выломал ей стекло», — рассказал свидетель происшествия, поделившись видео в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Подробности о том, как развивались события дальше, неизвестны, так как свидетель спешил и не смог наблюдать за исходом конфликта. Однако он выразил надежду на мирное разрешение ситуации и призвал полицию провести проверку.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». «В органы внутренних дел Нижнего Тагила обращений по данному факту не было», — рассказали в ведомстве.

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В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина разгромил автомобиль, в котором находилась женщина-водитель. Инцидент произошел 29 августа у перекрестка Восточного шоссе и улицы Вагоностроителей. Кадрами с видеорегистратора поделился очевидец. «Это произошло перед перекрестком Восточное шоссе — Вагоностроителей 29 августа… Совершенно неадекватный мужчина остановился и вышел из праворукой Nissan X-Trail, после чего направился к Nissan X-Trail, за рулем которой находилась молодая девушка. По всей видимости, этот неадекват был пьян или под чем-то… Он попытался открыть дверь той машины, но девушка закрылась и отказалась выходить, тогда он просто выломал ей стекло», — рассказал свидетель происшествия, поделившись видео в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Подробности о том, как развивались события дальше, неизвестны, так как свидетель спешил и не смог наблюдать за исходом конфликта. Однако он выразил надежду на мирное разрешение ситуации и призвал полицию провести проверку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». «В органы внутренних дел Нижнего Тагила обращений по данному факту не было», — рассказали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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