В Нижнем Тагиле неадекват разгромил машину с девушкой за рулем. Видео

15 октября 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Неадекват выбил боковое стекло у машины, за рулем которой находилась девушка (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина разгромил автомобиль, в котором находилась женщина-водитель. Инцидент произошел 29 августа у перекрестка Восточного шоссе и улицы Вагоностроителей. Кадрами с видеорегистратора поделился очевидец. «Это произошло перед перекрестком Восточное шоссе — Вагоностроителей 29 августа… Совершенно неадекватный мужчина остановился и вышел из праворукой Nissan X-Trail, после чего направился к Nissan X-Trail, за рулем которой находилась молодая девушка. По всей видимости, этот неадекват был пьян или под чем-то… Он попытался открыть дверь той машины, но девушка закрылась и отказалась выходить, тогда он просто выломал ей стекло», — рассказал свидетель происшествия, поделившись видео в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Подробности о том, как развивались события дальше, неизвестны, так как свидетель спешил и не смог наблюдать за исходом конфликта. Однако он выразил надежду на мирное разрешение ситуации и призвал полицию провести проверку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». «В органы внутренних дел Нижнего Тагила обращений по данному факту не было», — рассказали в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина разгромил автомобиль, в котором находилась женщина-водитель. Инцидент произошел 29 августа у перекрестка Восточного шоссе и улицы Вагоностроителей. Кадрами с видеорегистратора поделился очевидец. «Это произошло перед перекрестком Восточное шоссе — Вагоностроителей 29 августа… Совершенно неадекватный мужчина остановился и вышел из праворукой Nissan X-Trail, после чего направился к Nissan X-Trail, за рулем которой находилась молодая девушка. По всей видимости, этот неадекват был пьян или под чем-то… Он попытался открыть дверь той машины, но девушка закрылась и отказалась выходить, тогда он просто выломал ей стекло», — рассказал свидетель происшествия, поделившись видео в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Подробности о том, как развивались события дальше, неизвестны, так как свидетель спешил и не смог наблюдать за исходом конфликта. Однако он выразил надежду на мирное разрешение ситуации и призвал полицию провести проверку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». «В органы внутренних дел Нижнего Тагила обращений по данному факту не было», — рассказали в ведомстве.