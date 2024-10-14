В Госдуме выступили против налога на бездетность

Налог на бездетность в современной России не нужен. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«В Советском Союзе налог на бездетность был. Сегодня налог на бездетность — это глупость, которая, надеюсь никогда не осуществится в современной России», — передает РИА Новости слова Журавлева.
По словам Журавлева, российские семьи будут больше рожать детей, когда вырастет их материальное благополучие. Он добавил, что для улучшения демографии важно обеспечить молодые семьи жильем.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо проанализировать советский опыт налога на бездетность. Он добавил, что этот налог не имел существенного влияния на демографическую ситуацию, передает RT.
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