14 октября 2024

Пермский танкист с позывным «Тяпа» показал своих питомцев на СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Питомцы помогают танкистам зарядиться позитивом
Питомцы помогают танкистам зарядиться позитивом Фото:

Танкист из Пермского края с позывным «Тяпа» показал, как собачки помогают заряжаться бойцам позитивными эмоциями. Об этом сообщили представители «Народного фронта» в регионе.

«Рядом с бойцами мирно живут три песика и три „мурлыки“. Но самая любимая — это собака, которую назвали в честь хозяина — „Тяпа“. Она ласковая и любит, когда ей чешут животик. Животные помогают парням и морально разгружают после выполнения боевых задач», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что собачки чувствуют себя в коллективе бойцов как дома. Они упитаны и очень ласковые, отметил танкист. 

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Танкист из Пермского края с позывным «Тяпа» показал, как собачки помогают заряжаться бойцам позитивными эмоциями. Об этом сообщили представители «Народного фронта» в регионе. «Рядом с бойцами мирно живут три песика и три „мурлыки“. Но самая любимая — это собака, которую назвали в честь хозяина — „Тяпа“. Она ласковая и любит, когда ей чешут животик. Животные помогают парням и морально разгружают после выполнения боевых задач», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что собачки чувствуют себя в коллективе бойцов как дома. Они упитаны и очень ласковые, отметил танкист. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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