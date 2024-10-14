Танкист из Пермского края с позывным «Тяпа» показал, как собачки помогают заряжаться бойцам позитивными эмоциями. Об этом сообщили представители «Народного фронта» в регионе.
«Рядом с бойцами мирно живут три песика и три „мурлыки“. Но самая любимая — это собака, которую назвали в честь хозяина — „Тяпа“. Она ласковая и любит, когда ей чешут животик. Животные помогают парням и морально разгружают после выполнения боевых задач», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что собачки чувствуют себя в коллективе бойцов как дома. Они упитаны и очень ласковые, отметил танкист.
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