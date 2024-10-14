14 октября 2024

В Тюмени за сутки под колеса машин попали два пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое ДТП случилось на улице Пермякова, второй пешеход попал под колеса на улице Мира
Первое ДТП случилось на улице Пермякова, второй пешеход попал под колеса на улице Мира Фото:

В Тюмени за прошедшие сутки сбили двух пешеходов. Происшествия случились на улицах Пермякова и Мира, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Два пешехода сбиты вчера в Тюмени. на улице Пермякова, 1 и на улице Мира,27», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о еще одном ДТП с участием пешехода. В Тюмени водитель насмерть сбил пешехода и скрылся. Авария случилась на 7-километре объездной дороги. Виновника разыскивает полиция. 

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В Тюмени за прошедшие сутки сбили двух пешеходов. Происшествия случились на улицах Пермякова и Мира, сообщили в областной Госавтоинспекции. «Два пешехода сбиты вчера в Тюмени. на улице Пермякова, 1 и на улице Мира,27», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало о еще одном ДТП с участием пешехода. В Тюмени водитель насмерть сбил пешехода и скрылся. Авария случилась на 7-километре объездной дороги. Виновника разыскивает полиция. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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