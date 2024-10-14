В Тюмени за сутки под колеса машин попали два пешехода

Первое ДТП случилось на улице Пермякова, второй пешеход попал под колеса на улице Мира
В Тюмени за прошедшие сутки сбили двух пешеходов. Происшествия случились на улицах Пермякова и Мира, сообщили в областной Госавтоинспекции.
«Два пешехода сбиты вчера в Тюмени. на улице Пермякова, 1 и на улице Мира,27», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о еще одном ДТП с участием пешехода. В Тюмени водитель насмерть сбил пешехода и скрылся. Авария случилась на 7-километре объездной дороги. Виновника разыскивает полиция.
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