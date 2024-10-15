Пленный боец ВСУ попросил Алаудинова принять его в «Ахмат»

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдался в плен российским военным и попросил принять его в спецназ «Ахмат». Видео с просьбой украинца выложил командир подразделения Апти Алаудинов.
«Я <...> прошу помощи в получении гражданства Российской Федерации, <...> чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе „Ахмат“», — заявил военный. Запись просьбы пленного солдата ВСУ Алаудинов выложил в своем telegram-канале. Отмечается, что украинский военный попросил Алаудинова помочь ему в получении российского гражданства.
Многие пленные солдаты ВСУ хотят получить гражданство России. По словам военкора Юрия Котенка, бойцы не хотят возвращаться на Родину, они беспокоятся, что их повторно отправят в зону боевых действий.
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