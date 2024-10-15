Пленный боец ВСУ попросил Алаудинова принять его в «Ахмат»

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Пленный боец ВСУ попросился в спецназ "Ахмат"
Пленный боец ВСУ попросился в спецназ "Ахмат" Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдался в плен российским военным и попросил принять его в спецназ «Ахмат». Видео с просьбой украинца выложил командир подразделения Апти Алаудинов.

«Я <...> прошу помощи в получении гражданства Российской Федерации, <...> чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе „Ахмат“», — заявил военный. Запись просьбы пленного солдата ВСУ Алаудинов выложил в своем telegram-канале. Отмечается, что украинский военный попросил Алаудинова помочь ему в получении российского гражданства.

Многие пленные солдаты ВСУ хотят получить гражданство России. По словам военкора Юрия Котенка, бойцы не хотят возвращаться на Родину, они беспокоятся, что их повторно отправят в зону боевых действий.

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Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдался в плен российским военным и попросил принять его в спецназ «Ахмат». Видео с просьбой украинца выложил командир подразделения Апти Алаудинов. «Я <...> прошу помощи в получении гражданства Российской Федерации, <...> чтобы в дальнейшем проходить службу в спецназе „Ахмат“», — заявил военный. Запись просьбы пленного солдата ВСУ Алаудинов выложил в своем telegram-канале. Отмечается, что украинский военный попросил Алаудинова помочь ему в получении российского гражданства. Многие пленные солдаты ВСУ хотят получить гражданство России. По словам военкора Юрия Котенка, бойцы не хотят возвращаться на Родину, они беспокоятся, что их повторно отправят в зону боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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