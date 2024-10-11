Военкор Котенок: пленные ВСУ просят дать им гражданство в России

12 октября 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

Уже плененные бойцы ВСУ попадают в плен по второму разу, чтобы не выполнять приказы своего командования, заявил Котенок Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Плененные ВС РФ бойцы украинской армии желают получить российское гражданство и не хотят возвращаться на родину из-за преступных приказов своего командования. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок. «Пленные украинцы просят предоставить им гражданство России. Таких становится все больше», — заявил Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что многие экс-военнослужащие ВСУ не желают возвращаться на Украину в рамках обмена, опасаясь повторного направления в зону боевых действий. Также в Донбассе зафиксированы случаи, когда украинские военнопленные попадали в плен повторно. По словам военкора, все меньше бойцов хотят выполнять приказы командования, считая их преступными. При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском возвращение в страну из России пленных военных. Так, украинский лидер надеется на помощь Ватикана, однако он не уточнил, в чем будет заключаться эта помощь, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Плененные ВС РФ бойцы украинской армии желают получить российское гражданство и не хотят возвращаться на родину из-за преступных приказов своего командования. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок. «Пленные украинцы просят предоставить им гражданство России. Таких становится все больше», — заявил Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что многие экс-военнослужащие ВСУ не желают возвращаться на Украину в рамках обмена, опасаясь повторного направления в зону боевых действий. Также в Донбассе зафиксированы случаи, когда украинские военнопленные попадали в плен повторно. По словам военкора, все меньше бойцов хотят выполнять приказы командования, считая их преступными. При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском возвращение в страну из России пленных военных. Так, украинский лидер надеется на помощь Ватикана, однако он не уточнил, в чем будет заключаться эта помощь, передает «Национальная служба новостей».