11 октября 2024

Военкор Котенок: пленные ВСУ просят дать им гражданство в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Уже плененные бойцы ВСУ попадают в плен по второму разу, чтобы не выполнять приказы своего командования, заявил Котенок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Плененные ВС РФ бойцы украинской армии желают получить российское гражданство и не хотят возвращаться на родину из-за преступных приказов своего командования. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

«Пленные украинцы просят предоставить им гражданство России. Таких становится все больше», — заявил Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что многие экс-военнослужащие ВСУ не желают возвращаться на Украину в рамках обмена, опасаясь повторного направления в зону боевых действий.

Также в Донбассе зафиксированы случаи, когда украинские военнопленные попадали в плен повторно. По словам военкора, все меньше бойцов хотят выполнять приказы командования, считая их преступными.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском возвращение в страну из России пленных военных. Так, украинский лидер надеется на помощь Ватикана, однако он не уточнил, в чем будет заключаться эта помощь, передает «Национальная служба новостей».

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Плененные ВС РФ бойцы украинской армии желают получить российское гражданство и не хотят возвращаться на родину из-за преступных приказов своего командования. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок. «Пленные украинцы просят предоставить им гражданство России. Таких становится все больше», — заявил Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что многие экс-военнослужащие ВСУ не желают возвращаться на Украину в рамках обмена, опасаясь повторного направления в зону боевых действий. Также в Донбассе зафиксированы случаи, когда украинские военнопленные попадали в плен повторно. По словам военкора, все меньше бойцов хотят выполнять приказы командования, считая их преступными. При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском возвращение в страну из России пленных военных. Так, украинский лидер надеется на помощь Ватикана, однако он не уточнил, в чем будет заключаться эта помощь, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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