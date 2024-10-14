В подъезде дома полицейские нашли пропавшего накануне ребенка из Копейска

В Копейске (Челябинская область) полицейские нашли пропавшего накануне 13-летнего мальчика. Ребенок был обнаружен в подъезде одного из жилых домов, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Ребенок был найден в подъезде одного из домов. Сейчас его привезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. С мальчиком и его законными представителями будет проведена профилактическая беседа.
13-летний мальчик пропал в Копейске накануне, 14 октября утром. Ребенок ушел из дома и не вернулся. В полицию о пропаже мальчика заявила его мама. Ранее в поле зрения правоохранительных органов подросток не попадал, на профилактическом учете не состоит.
«На розыск несовершеннолетнего был незамедлительно ориентирован весь личный состав отдела полиции. Женщину подробно расспросили об обстоятельствах произошедшего, выяснили круг его общения, подготовили ориентировку с приметами пропавшего подростка», — добавили в челябинской полиции. В результате мальчика удалось оперативно найти.
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