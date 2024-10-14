В челябинском городе ищут 13-летнего подростка

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Поездка Алексея Текслера в Копейск. Челябинская область, стела, парк победы, копейск
В Копейске ищут 13-летнего подростка Фото:

В Копейске Челябинской области пропал 13-летний юноша. Он ушел из дома утром 14 октября. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.

«Помогите найти подростка. Утром 14 октября ушел из дома и не вернулся», — сообщает группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост парня 140 см, он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. Подросток был одет в зеленую ветровку, черную толстовку и серые джинсы.

Как сообщало URA.RU ранее, с 5 октября в национальном парке «Таганай» искали пропавшего туриста. 39-летнего мужчину нашли спустя пять суток.

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В Копейске Челябинской области пропал 13-летний юноша. Он ушел из дома утром 14 октября. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «Помогите найти подростка. Утром 14 октября ушел из дома и не вернулся», — сообщает группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Рост парня 140 см, он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. Подросток был одет в зеленую ветровку, черную толстовку и серые джинсы. Как сообщало URA.RU ранее, с 5 октября в национальном парке «Таганай» искали пропавшего туриста. 39-летнего мужчину нашли спустя пять суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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