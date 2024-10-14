Происшествия В челябинском городе ищут 13-летнего подростка 14 октября 2024 в 23:33 Размер текста - 17 + В Копейске ищут 13-летнего подростка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске Челябинской области пропал 13-летний юноша. Он ушел из дома утром 14 октября. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «Помогите найти подростка. Утром 14 октября ушел из дома и не вернулся», — сообщает группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Рост парня 140 см, он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. Подросток был одет в зеленую ветровку, черную толстовку и серые джинсы. Как сообщало URA.RU ранее, с 5 октября в национальном парке «Таганай» искали пропавшего туриста. 39-летнего мужчину нашли спустя пять суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Копейске Челябинской области пропал 13-летний юноша. Он ушел из дома утром 14 октября. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «Помогите найти подростка. Утром 14 октября ушел из дома и не вернулся», — сообщает группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». Рост парня 140 см, он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. Подросток был одет в зеленую ветровку, черную толстовку и серые джинсы. Как сообщало URA.RU ранее, с 5 октября в национальном парке «Таганай» искали пропавшего туриста. 39-летнего мужчину нашли спустя пять суток. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям