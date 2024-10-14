В челябинском городе ищут 13-летнего подростка

В Копейске Челябинской области пропал 13-летний юноша. Он ушел из дома утром 14 октября. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.
«Помогите найти подростка. Утром 14 октября ушел из дома и не вернулся», — сообщает группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Рост парня 140 см, он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. Подросток был одет в зеленую ветровку, черную толстовку и серые джинсы.
Как сообщало URA.RU ранее, с 5 октября в национальном парке «Таганай» искали пропавшего туриста. 39-летнего мужчину нашли спустя пять суток.
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