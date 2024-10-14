В Челябинской области в сгоревшем доме нашли труп пенсионерки

Приехавшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание
Во время ликвидации пожара в частном доме в деревне Большая Куйсарина (Челябинская область) обнаружили труп пенсионерки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар начался ночью, когда хозяйка дома спала.
«Жертвой огненной стихии стала 86-летняя женщина. Короткое замыкание электропроводки, состояние сна и отсутствие в доме пожарного извещателя не оставили шанса на спасение», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Площадь пожара составила 64 квадратных метров. Его ликвидировали.
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