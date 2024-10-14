Происшествия Пожары В Челябинской области в сгоревшем доме нашли труп пенсионерки 15 октября 2024 в 10:13 Размер текста - 17 + Приехавшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Во время ликвидации пожара в частном доме в деревне Большая Куйсарина (Челябинская область) обнаружили труп пенсионерки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар начался ночью, когда хозяйка дома спала. «Жертвой огненной стихии стала 86-летняя женщина. Короткое замыкание электропроводки, состояние сна и отсутствие в доме пожарного извещателя не оставили шанса на спасение», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Площадь пожара составила 64 квадратных метров. Его ликвидировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во время ликвидации пожара в частном доме в деревне Большая Куйсарина (Челябинская область) обнаружили труп пенсионерки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар начался ночью, когда хозяйка дома спала. «Жертвой огненной стихии стала 86-летняя женщина. Короткое замыкание электропроводки, состояние сна и отсутствие в доме пожарного извещателя не оставили шанса на спасение», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Площадь пожара составила 64 квадратных метров. Его ликвидировали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям