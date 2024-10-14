14 октября 2024

В Челябинской области в сгоревшем доме нашли труп пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, химзащита, спасатели, чп, пожарные
Приехавшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание Фото:

Во время ликвидации пожара в частном доме в деревне Большая Куйсарина (Челябинская область) обнаружили труп пенсионерки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар начался ночью, когда хозяйка дома спала.

«Жертвой огненной стихии стала 86-летняя женщина. Короткое замыкание электропроводки, состояние сна и отсутствие в доме пожарного извещателя не оставили шанса на спасение», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Площадь пожара составила 64 квадратных метров. Его ликвидировали.

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Во время ликвидации пожара в частном доме в деревне Большая Куйсарина (Челябинская область) обнаружили труп пенсионерки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар начался ночью, когда хозяйка дома спала. «Жертвой огненной стихии стала 86-летняя женщина. Короткое замыкание электропроводки, состояние сна и отсутствие в доме пожарного извещателя не оставили шанса на спасение», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Площадь пожара составила 64 квадратных метров. Его ликвидировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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