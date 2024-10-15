Стало известно, сколько тратят челябинцы на подготовку авто к зиме

Жители Челябинска на подготовку авто к зимнему сезону тратят в среднем 23 тысячи рублей. При этом 64% челябинцев закончат подготовку к концу октября. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«Жители Челябинска тратят на подготовку автомобилей к зиме в среднем 23 тысячи рублей. Большинство жителей Челябинска (64%) планируют закончить необходимые приготовления до наступления первых холодов — к концу октября», — сообщили в пресс-службе.
В 82% случаев челябинцы первым делом меняют летние шины на зимние. Также многие считают необходимой регулярную смену жидкости для стеклоомывателя, замену масла в двигателе или коробке передач. Порядка 61% опрошенных из Челябинска в ближайшее время планируют пройти диагностику аккумулятора, 38% — поменять дворники. 42% респондентов собираются проверить работу системы отопления.
Кроме того, горожане планируют купить щетку для очистки автомобиля и скребок для льда, а 26% горожан хотят приобрести лопату для чистки снега. В 2023 году на покупку необходимых товаров для подготовки автомобиля к зиме 12% челябинцев потратили до 10 тысяч рублей, 31% — до 20 тысяч рублей.
Также 20% опрошенных отметили, что в прошлом сезоне приготовления к зимнему вождению обошлись им в сумму до 30 тысяч рублей, а 5% — до 40 тысяч рублей. Около 8% жителей Челябинска заплатили примерно 50 тысяч рублей. Согласно исследованию, челябинцы в возрасте от 28 до 24 лет чаще тратят значительные суммы на подготовку автомобилей к холодам.
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