Стало известно, сколько тратят челябинцы на подготовку авто к зиме

Челябинцы тратят на подготовку авто к зиме 23 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы помимо смены резины планируют купить щетку для очистки авто и скребок для льда
Челябинцы помимо смены резины планируют купить щетку для очистки авто и скребок для льда Фото:

Жители Челябинска на подготовку авто к зимнему сезону тратят в среднем 23 тысячи рублей. При этом 64% челябинцев закончат подготовку к концу октября. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«Жители Челябинска тратят на подготовку автомобилей к зиме в среднем 23 тысячи рублей. Большинство жителей Челябинска (64%) планируют закончить необходимые приготовления до наступления первых холодов — к концу октября», — сообщили в пресс-службе.

В 82% случаев челябинцы первым делом меняют летние шины на зимние. Также многие считают необходимой регулярную смену жидкости для стеклоомывателя, замену масла в двигателе или коробке передач. Порядка 61% опрошенных из Челябинска в ближайшее время планируют пройти диагностику аккумулятора, 38% — поменять дворники. 42% респондентов собираются проверить работу системы отопления. 

Кроме того, горожане планируют купить щетку для очистки автомобиля и скребок для льда, а 26% горожан хотят приобрести лопату для чистки снега. В 2023 году на покупку необходимых товаров для подготовки автомобиля к зиме 12% челябинцев потратили до 10 тысяч рублей, 31% — до 20 тысяч рублей.

Также 20% опрошенных отметили, что в прошлом сезоне приготовления к зимнему вождению обошлись им в сумму до 30 тысяч рублей, а 5% — до 40 тысяч рублей. Около 8% жителей Челябинска заплатили примерно 50 тысяч рублей. Согласно исследованию, челябинцы в возрасте от 28 до 24 лет чаще тратят значительные суммы на подготовку автомобилей к холодам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинска на подготовку авто к зимнему сезону тратят в среднем 23 тысячи рублей. При этом 64% челябинцев закончат подготовку к концу октября. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе «Авито Авто». «Жители Челябинска тратят на подготовку автомобилей к зиме в среднем 23 тысячи рублей. Большинство жителей Челябинска (64%) планируют закончить необходимые приготовления до наступления первых холодов — к концу октября», — сообщили в пресс-службе. В 82% случаев челябинцы первым делом меняют летние шины на зимние. Также многие считают необходимой регулярную смену жидкости для стеклоомывателя, замену масла в двигателе или коробке передач. Порядка 61% опрошенных из Челябинска в ближайшее время планируют пройти диагностику аккумулятора, 38% — поменять дворники. 42% респондентов собираются проверить работу системы отопления.  Кроме того, горожане планируют купить щетку для очистки автомобиля и скребок для льда, а 26% горожан хотят приобрести лопату для чистки снега. В 2023 году на покупку необходимых товаров для подготовки автомобиля к зиме 12% челябинцев потратили до 10 тысяч рублей, 31% — до 20 тысяч рублей. Также 20% опрошенных отметили, что в прошлом сезоне приготовления к зимнему вождению обошлись им в сумму до 30 тысяч рублей, а 5% — до 40 тысяч рублей. Около 8% жителей Челябинска заплатили примерно 50 тысяч рублей. Согласно исследованию, челябинцы в возрасте от 28 до 24 лет чаще тратят значительные суммы на подготовку автомобилей к холодам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...