Обвинение в смерти пациентки: за что в Кургане судят врача Руденко

Врача Руденко в Кургане судят за смерть пациентки

15 октября 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Андрей Руденко предстал перед судом Валерий Кузнецов новость из сюжета Проблемы курганских хирургов Руденко В Кургане началось судебное разбирательство по делу медика Андрея Руденко, обвиняемого в оказании медицинских услуг, которые привели к летальному исходу. Об этом передает журналист URA.RU из зала суда. «Руденко обвиняется в нарушении требований безопасности в медицинской практике, что повлекло смерть пациентки. Его действия квалифицированы по статье 238 Уголовного кодекса РФ», — прозвучало в обвинении, зачитанном прокурором в суде. Трагический случай произошел в 2013 году. В то время Руденко был заведующим отделением Курганской областной клинической больницы. Он принял на лечение и провел операцию пациентке. Однако перед операцией не были проведены все необходимые медицинские обследования. После хирургического вмешательства состояние здоровья женщины ухудшилось, и она умерла из-за возникших осложнений. Врача обвиняют в том, что он не обеспечил надлежащий уровень медицинской помощи, что и стало причиной смерти пациентки. «Руденко на данной стадии отказался высказывать отношение к обвинению», — уточнил журналист URA.RU. В ходе судебного заседания стало известно, что Руденко продолжает работать в медицинском центре. Старший Руденко пришел на суд с семьей. В зале присутствуют его жена и сын. Хирург Руденко в Кургане славится высоким профессионализмом и является редким врачом, специализирующимся на операциях в сосудистой хирургии. Ему удается спасать людей и избавлять от проблем со здоровьем. URA.RU ранее писало, что курганские хирурги Николай и Андрей Руденко уволились из Курганской областной больницы после конфликта с бывшим главой депздрава Алексеем Сигидаевым. Сейчас они работают в частных клиниках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане началось судебное разбирательство по делу медика Андрея Руденко, обвиняемого в оказании медицинских услуг, которые привели к летальному исходу. Об этом передает журналист URA.RU из зала суда. «Руденко обвиняется в нарушении требований безопасности в медицинской практике, что повлекло смерть пациентки. Его действия квалифицированы по статье 238 Уголовного кодекса РФ», — прозвучало в обвинении, зачитанном прокурором в суде. Трагический случай произошел в 2013 году. В то время Руденко был заведующим отделением Курганской областной клинической больницы. Он принял на лечение и провел операцию пациентке. Однако перед операцией не были проведены все необходимые медицинские обследования. После хирургического вмешательства состояние здоровья женщины ухудшилось, и она умерла из-за возникших осложнений. Врача обвиняют в том, что он не обеспечил надлежащий уровень медицинской помощи, что и стало причиной смерти пациентки. «Руденко на данной стадии отказался высказывать отношение к обвинению», — уточнил журналист URA.RU. В ходе судебного заседания стало известно, что Руденко продолжает работать в медицинском центре. Старший Руденко пришел на суд с семьей. В зале присутствуют его жена и сын. Хирург Руденко в Кургане славится высоким профессионализмом и является редким врачом, специализирующимся на операциях в сосудистой хирургии. Ему удается спасать людей и избавлять от проблем со здоровьем. URA.RU ранее писало, что курганские хирурги Николай и Андрей Руденко уволились из Курганской областной больницы после конфликта с бывшим главой депздрава Алексеем Сигидаевым. Сейчас они работают в частных клиниках.