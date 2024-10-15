Алексей Титовский переизбран главой Салехарда на второй срок: что известно о мэре

Глава Салехарда Алексей Титовский переизбран на второй срок
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Полномочия Алексея Титовского продлены до 2029 года
Полномочия Алексея Титовского продлены до 2029 года Фото:

Алексей Титовский избран главой Салехарда (ЯНАО) на второй срок. Мэр является коренным жителем окружной столицы — он родился 10 июля 1981 года. Алексей Титовский женат, у него четверо детей. Что еще известно о главе окружной столицы — читайте в материале URA.RU.

  • Алексей Титовский учился в школе №1 Салехарда. У мэра три высших образования. В 2003 году он окончил Тюменский государственный университет по специальности «лингвист-переводчик». Спустя четыре года, в 2007 году, он получил диплом по специальности «юриспруденция», а еще через пять лет, в 2012 году — «финансы».
  • С 2007 по 2009 годы Титовский работал помощником заместителя губернатора ЯНАО. Округ тогда возглавлял Юрий Неелов. 
  • С 2009 по 2010 годы Титовский являлся заместителем начальника управления внешнеэкономической деятельности департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО. Позже он стал начальником управления и проработал в этой должности до апреля 2014 года.
  • С апреля по октябрь 2014 года работал заместителем директора департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО. С октября 2014 по 2018 год занимал должность директора окружного департамента по науке и инновациям.
  • В 2018 году министр природных ресурсов и экологии РФ и экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин назначил Алексея Титовского на должность директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и Байкальской природной территории.
  • В 2019 году Алексей Титовский стал мэром Салехарда. Решение было принято депутатами гордумы единогласно.
  • За пять лет под управлением Титовского в городе было построено и отремонтировано 63 километра дорог, а также решена проблема с аварийным жильем, общая площадь которого составил 37 тысяч квадратных метров. Более тысячи салехардцев смогли переехать в новые дома. Также было обустроено семь пешеходных зон и 42 общественных территорий, что значительно улучшило инфраструктуру города.

В Салехарде 15 октября прошел конкурс по выбору кандидатов на пост главы города. В финал прошли Алексей Титовский и педагог Светлана Вохмянина. Большинством голосов депутатов гордумы Титовский был переизбран мэром города.

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Алексей Титовский избран главой Салехарда (ЯНАО) на второй срок. Мэр является коренным жителем окружной столицы — он родился 10 июля 1981 года. Алексей Титовский женат, у него четверо детей. Что еще известно о главе окружной столицы — читайте в материале URA.RU. В Салехарде 15 октября прошел конкурс по выбору кандидатов на пост главы города. В финал прошли Алексей Титовский и педагог Светлана Вохмянина. Большинством голосов депутатов гордумы Титовский был переизбран мэром города.
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