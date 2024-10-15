Под Златоустом (Челябинская область) вандалы испортили аншлаги популярной Пугачевской экотропы. Как URA.RU рассказала директор некоммерческой организации «Уреньга» Татьяна Рыбкина, о проблеме сигнализировали туристы, поднявшиеся в горы.
«Есть аншлаги, которые раз по шесть ремонтировали. Сознание у людей меняется, но не у всех. Уверена, сломали не туристы. Это целенаправленная акция вандализма», — рассказала URA.RU Рыбкина.
По словам собеседницы, в прошлом уже приходилось обращаться за помощью к правоохранительным органам и к местным властям. Команда «Уреньги» оперативно устранила повреждения. На протяжении четыре лет это делают за собственный счет. Теперь же написали заявку в Фонд президентских грантов и ждут результатов ее рассмотрения.
«По ходу движения маршрута отремонтированы и восстановлены две качели, крепления которых сломались в результате естественного износа. На состояние объектов влияют и климатические условия — экстремально снежная уральская зима не обошла стороной и нас. Под слоем снега продавилась крыша на второй бренд-зоне у подножия вершины. Своевременные работы позволили избежать полного обвала и разрушения крыши», — отметила Рыбкина в соцсетях.
В Веселовке, где на средства грантов оборудована Пугачевская тропа, туристы имеют возможность пройти по ней от населенного пункта до хребтов Уреньги. Протяженность тропы составляет 9,3 км в одну строну. По ходу движения оборудованы информационные стенды, места отдыха с беседками, качелями и скамейками, благоустроен родник для путешественников.
Разрушения были целенаправленными, уверены в «Уреньге»
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Под Златоустом (Челябинская область) вандалы испортили аншлаги популярной Пугачевской экотропы. Как URA.RU рассказала директор некоммерческой организации «Уреньга» Татьяна Рыбкина, о проблеме сигнализировали туристы, поднявшиеся в горы. «Есть аншлаги, которые раз по шесть ремонтировали. Сознание у людей меняется, но не у всех. Уверена, сломали не туристы. Это целенаправленная акция вандализма», — рассказала URA.RU Рыбкина. По словам собеседницы, в прошлом уже приходилось обращаться за помощью к правоохранительным органам и к местным властям. Команда «Уреньги» оперативно устранила повреждения. На протяжении четыре лет это делают за собственный счет. Теперь же написали заявку в Фонд президентских грантов и ждут результатов ее рассмотрения. «По ходу движения маршрута отремонтированы и восстановлены две качели, крепления которых сломались в результате естественного износа. На состояние объектов влияют и климатические условия — экстремально снежная уральская зима не обошла стороной и нас. Под слоем снега продавилась крыша на второй бренд-зоне у подножия вершины. Своевременные работы позволили избежать полного обвала и разрушения крыши», — отметила Рыбкина в соцсетях. В Веселовке, где на средства грантов оборудована Пугачевская тропа, туристы имеют возможность пройти по ней от населенного пункта до хребтов Уреньги. Протяженность тропы составляет 9,3 км в одну строну. По ходу движения оборудованы информационные стенды, места отдыха с беседками, качелями и скамейками, благоустроен родник для путешественников.