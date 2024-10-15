Под Златоустом вандалы испортили популярную экотропу. Фото

15 октября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Экотропа из Веселовки ведет на хребет Уреньга Фото: Кондрат Александров © URA.RU Под Златоустом (Челябинская область) вандалы испортили аншлаги популярной Пугачевской экотропы. Как URA.RU рассказала директор некоммерческой организации «Уреньга» Татьяна Рыбкина, о проблеме сигнализировали туристы, поднявшиеся в горы. «Есть аншлаги, которые раз по шесть ремонтировали. Сознание у людей меняется, но не у всех. Уверена, сломали не туристы. Это целенаправленная акция вандализма», — рассказала URA.RU Рыбкина. По словам собеседницы, в прошлом уже приходилось обращаться за помощью к правоохранительным органам и к местным властям. Команда «Уреньги» оперативно устранила повреждения. На протяжении четыре лет это делают за собственный счет. Теперь же написали заявку в Фонд президентских грантов и ждут результатов ее рассмотрения. «По ходу движения маршрута отремонтированы и восстановлены две качели, крепления которых сломались в результате естественного износа. На состояние объектов влияют и климатические условия — экстремально снежная уральская зима не обошла стороной и нас. Под слоем снега продавилась крыша на второй бренд-зоне у подножия вершины. Своевременные работы позволили избежать полного обвала и разрушения крыши», — отметила Рыбкина в соцсетях. В Веселовке, где на средства грантов оборудована Пугачевская тропа, туристы имеют возможность пройти по ней от населенного пункта до хребтов Уреньги. Протяженность тропы составляет 9,3 км в одну строну. По ходу движения оборудованы информационные стенды, места отдыха с беседками, качелями и скамейками, благоустроен родник для путешественников. Разрушения были целенаправленными, уверены в «Уреньге» паблик АНО «Уреньга» Фото: Уничтоженные баннеры сняли и вскоре заменят на новые паблик АНО «Уреньга» Фото: Заодно неравнодушные горожане укрепили качели паблик АНО «Уреньга» Фото: Туристы смогут продолжать безопасно пользоваться объектом паблик АНО «Уреньга» Фото: Перед зимой активисты «Уреньги» укрепили крышу бренд-зоны паблик АНО «Уреньга» Фото: Горожане поддержали в соцсетях идею обратиться за грантом на обновление элементов экотропы паблик АНО «Уреньга» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Златоустом (Челябинская область) вандалы испортили аншлаги популярной Пугачевской экотропы. Как URA.RU рассказала директор некоммерческой организации «Уреньга» Татьяна Рыбкина, о проблеме сигнализировали туристы, поднявшиеся в горы. «Есть аншлаги, которые раз по шесть ремонтировали. Сознание у людей меняется, но не у всех. Уверена, сломали не туристы. Это целенаправленная акция вандализма», — рассказала URA.RU Рыбкина. По словам собеседницы, в прошлом уже приходилось обращаться за помощью к правоохранительным органам и к местным властям. Команда «Уреньги» оперативно устранила повреждения. На протяжении четыре лет это делают за собственный счет. Теперь же написали заявку в Фонд президентских грантов и ждут результатов ее рассмотрения. «По ходу движения маршрута отремонтированы и восстановлены две качели, крепления которых сломались в результате естественного износа. На состояние объектов влияют и климатические условия — экстремально снежная уральская зима не обошла стороной и нас. Под слоем снега продавилась крыша на второй бренд-зоне у подножия вершины. Своевременные работы позволили избежать полного обвала и разрушения крыши», — отметила Рыбкина в соцсетях. В Веселовке, где на средства грантов оборудована Пугачевская тропа, туристы имеют возможность пройти по ней от населенного пункта до хребтов Уреньги. Протяженность тропы составляет 9,3 км в одну строну. По ходу движения оборудованы информационные стенды, места отдыха с беседками, качелями и скамейками, благоустроен родник для путешественников.