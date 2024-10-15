Под Златоустом вандалы испортили популярную экотропу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, златоуст, трасса м-5, уфа, указатель, веселовка
Экотропа из Веселовки ведет на хребет Уреньга Фото:

Под Златоустом (Челябинская область) вандалы испортили аншлаги популярной Пугачевской экотропы. Как URA.RU рассказала директор некоммерческой организации «Уреньга» Татьяна Рыбкина, о проблеме сигнализировали туристы, поднявшиеся в горы.

«Есть аншлаги, которые раз по шесть ремонтировали. Сознание у людей меняется, но не у всех. Уверена, сломали не туристы. Это целенаправленная акция вандализма», — рассказала URA.RU Рыбкина.

По словам собеседницы, в прошлом уже приходилось обращаться за помощью к правоохранительным органам и к местным властям. Команда «Уреньги» оперативно устранила повреждения. На протяжении четыре лет это делают за собственный счет. Теперь же написали заявку в Фонд президентских грантов и ждут результатов ее рассмотрения.

«По ходу движения маршрута отремонтированы и восстановлены две качели, крепления которых сломались в результате естественного износа. На состояние объектов влияют и климатические условия — экстремально снежная уральская зима не обошла стороной и нас. Под слоем снега продавилась крыша на второй бренд-зоне у подножия вершины. Своевременные работы позволили избежать полного обвала и разрушения крыши», — отметила Рыбкина в соцсетях.

В Веселовке, где на средства грантов оборудована Пугачевская тропа, туристы имеют возможность пройти по ней от населенного пункта до хребтов Уреньги. Протяженность тропы составляет 9,3 км в одну строну. По ходу движения оборудованы информационные стенды, места отдыха с беседками, качелями и скамейками, благоустроен родник для путешественников.

Разрушения были целенаправленными, уверены в «Уреньге»
Разрушения были целенаправленными, уверены в «Уреньге»
Фото:
Уничтоженные баннеры сняли и вскоре заменят на новые
Уничтоженные баннеры сняли и вскоре заменят на новые
Фото:
Заодно неравнодушные горожане укрепили качели
Заодно неравнодушные горожане укрепили качели
Фото:
Туристы смогут продолжать безопасно пользоваться объектом
Туристы смогут продолжать безопасно пользоваться объектом
Фото:
Перед зимой активисты «Уреньги» укрепили крышу бренд-зоны
Перед зимой активисты «Уреньги» укрепили крышу бренд-зоны
Фото:
Горожане поддержали в соцсетях идею обратиться за грантом на обновление элементов экотропы
Горожане поддержали в соцсетях идею обратиться за грантом на обновление элементов экотропы
Фото:

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Под Златоустом (Челябинская область) вандалы испортили аншлаги популярной Пугачевской экотропы. Как URA.RU рассказала директор некоммерческой организации «Уреньга» Татьяна Рыбкина, о проблеме сигнализировали туристы, поднявшиеся в горы. «Есть аншлаги, которые раз по шесть ремонтировали. Сознание у людей меняется, но не у всех. Уверена, сломали не туристы. Это целенаправленная акция вандализма», — рассказала URA.RU Рыбкина. По словам собеседницы, в прошлом уже приходилось обращаться за помощью к правоохранительным органам и к местным властям. Команда «Уреньги» оперативно устранила повреждения. На протяжении четыре лет это делают за собственный счет. Теперь же написали заявку в Фонд президентских грантов и ждут результатов ее рассмотрения. «По ходу движения маршрута отремонтированы и восстановлены две качели, крепления которых сломались в результате естественного износа. На состояние объектов влияют и климатические условия — экстремально снежная уральская зима не обошла стороной и нас. Под слоем снега продавилась крыша на второй бренд-зоне у подножия вершины. Своевременные работы позволили избежать полного обвала и разрушения крыши», — отметила Рыбкина в соцсетях. В Веселовке, где на средства грантов оборудована Пугачевская тропа, туристы имеют возможность пройти по ней от населенного пункта до хребтов Уреньги. Протяженность тропы составляет 9,3 км в одну строну. По ходу движения оборудованы информационные стенды, места отдыха с беседками, качелями и скамейками, благоустроен родник для путешественников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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