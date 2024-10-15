Росатом готовит рекордные инвестиции в 2024 году

Госкорпорация «Росатом» планирует увеличить объем инвестиций в 2024 году до рекордных 1,5 триллиона рублей. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Объем инвестиций Росатома в 2024 году составит рекордные 1,5 трлн рублей», — подчеркнул Лихачев, его заявление приводится на сайте Кремля. Он также сообщил, что по итогам следующего года корпорация планирует выплатить в бюджет и Фонд социального страхования налогов и платежей на общую сумму почти 576 миллиардов рублей.
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Госкорпорация «Росатом» планирует увеличить объем инвестиций в 2024 году до рекордных 1,5 триллиона рублей. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Объем инвестиций Росатома в 2024 году составит рекордные 1,5 трлн рублей», — подчеркнул Лихачев, его заявление приводится на сайте Кремля. Он также сообщил, что по итогам следующего года корпорация планирует выплатить в бюджет и Фонд социального страхования налогов и платежей на общую сумму почти 576 миллиардов рублей.