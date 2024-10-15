Росатом готовит рекордные инвестиции в 2024 году

Росатом увеличит инвестиции до 1,5 трлн рублей

15 октября 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Объем инвестиций Росатома в 2024 году составит 1,5 трлн рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Госкорпорация «Росатом» планирует увеличить объем инвестиций в 2024 году до рекордных 1,5 триллиона рублей. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Объем инвестиций Росатома в 2024 году составит рекордные 1,5 трлн рублей», — подчеркнул Лихачев, его заявление приводится на сайте Кремля. Он также сообщил, что по итогам следующего года корпорация планирует выплатить в бюджет и Фонд социального страхования налогов и платежей на общую сумму почти 576 миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госкорпорация «Росатом» планирует увеличить объем инвестиций в 2024 году до рекордных 1,5 триллиона рублей. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Объем инвестиций Росатома в 2024 году составит рекордные 1,5 трлн рублей», — подчеркнул Лихачев, его заявление приводится на сайте Кремля. Он также сообщил, что по итогам следующего года корпорация планирует выплатить в бюджет и Фонд социального страхования налогов и платежей на общую сумму почти 576 миллиардов рублей.