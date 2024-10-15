«Зачем КРТ?» и «Когда вернут летнее время?»: топ вопросов губернатору Тюменской области Моору

Жители Тюменской области готовят вопросы для прямой линии с губернатором Моором

15 октября 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

«Прямая линия» с Александром Моором пройдет в Тюмени 22 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет «Прямую линию» с жителями региона 22 октября. На официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» под анонсом события за пять дней появилось более 900 комментариев. URA.RU проанализировало, какие вопросы беспокоят жителей не первый год, а какие появились в 2024 году. Об областной столице Столица региона — это более половины жителей всего юга области, поэтому неудивительно, что в топе вопросов остаются городские проблемы. Электричество, дороги, строительство детских садов и школ. Больше всего мнений высказали жители деревень и сел вблизи столицы региона — Дударева, Падерина, Московского и Большие Акияры. Дорожную инфраструктуру Тюменского района чиновники обсуждают уже не первый год Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU «Когда будет построена инфраструктура, соединяющая Московский с Тюменской слободой, Преображенским и Комарово без выезда на оживленный Московский тракт? В данных районах магазины, кружки, спортивные объекты, парк», — спрашивает Анна Кан. Беспокоит жителей и массовая перестройка города. Горожане жалуются на низкую цену, которую застройщики предлагают за их дома в зоне КРТ. «Мне выдали разрешение на строительство, а через год с небольшим наш район Дамбовская — Мельникайте попал в программу КРТ. Я построил дом, а мне теперь за него предлагают копеечную цену», — написал Сергей Тюменцев. Как становится понятно из постов, жителям необходимо разъяснение о том, как считается цена за жилье в зоне КРТ. А больше всего вызывает негодование то, что придется дом с участком поменять на небольшую квартиру. О Туре и пыли в воздухе Вопросы, которые беспокоят жителей уже второй год подряд, касаются экологии и получения земельных участков для строительства домов многодетным семьям. Так, например, не остается без внимания обмеление Туры. Обмеление реки Туры вызывает у жителей региона беспокойство Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Вернусь к вопросу о судьбе реки Туры в областном центре. Вызывает серьезную озабоченность само существование важнейшей водной артерии. Каковы причины катастрофического снижения уровня воды и принимаемые меры по недопущению засухи и огромных проблем для города в перспективе?» — написал Александр Гуляев. Снова стал предметом для обсуждения и поселок Московский. Работа бетонного завода, которая привела к размытию дорог из-за большегрузов, и цементная пыль в воздухе снова стали поводом для обращения жителей. «Присоединяюсь к вышесказанному про построенный бетонный завод в поселке Московский. На территориях придорожного сервиса построен завод, это как? Бетоновозы через одного ездят под знак „проезд грузовым запрещен“! Мало того, там строятся еще и еще бетонные заводы! Скоро все жители этих населенных пунктов (Падерина, Московский, Дударево) окажутся в бетонной пыли со всеми вытекающими последствиями!» — написала под постом Лилия Павлова. О еде без глютена и помощи многодетным Поменялись запросы в сфере медицины и социальной поддержки. На отсутствие выбора учреждений в обучении особых детей, на очереди в СФР и исчезновение кабинетов физиотерапии в детских поликлиниках сетовали в 2023 году. Под постом в 2024-м упоминается отсутствие региональных компенсаций детям и взрослым с целиакией. Из-за этой болезни пациентам прописывают строгую безглютеновую диету, а такая еда стоит в 4-5 раз дороже обычной. Просят у губернатора и компенсацию на безглютеновые продукты для больных целиакией детей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU «У меня у ребенка целиакия, лечение одно — пожизненная безглютеновая диета. Лицензионные продукты без глютена очень дорогие. Приведу вам примеры: хлеб обычный — 42 рубля 650-800 гр, а хлеб без глютена — 400 рублей 250 гр. Макароны обычные — 50 рублей за 400 гр, макароны без глютена — 180-300 рублей за 300 гр», — написала пользователь с ником Cha Alla. Еще одна из обсуждаемых тем — это меры поддержки семей с детьми. Жители региона считают несправедливостью, что компенсации и пособия выплачиваются только малоимущим. «Семья из четырех детей, трое школьников. Работает только муж. Зарплата „белая“. И поэтому ни на форму, о которой начали писать с марта 2024 года, ни на субсидию ЖКХ при оплате за коммуналку свыше 13 тысяч рублей, ни на питание школьникам и т. п. мы не прошли», — пишет Ольга Александрова. Вызывает трудности и получение земельных участков многодетными семьями. В обращениях люди жалуются на отписки департаментов и отказ в предоставлении. А еще — мячи в окнах, «летнее» время и площадки для собак В обращениях встречаются и запросы, которые стоят особняком. Например, жалобы на футболистов во дворе тюменского дома. «Уважаемый Александр Викторович! Прошу обратить внимание на футбольные площадки около жилых домов на улице Тульской 6а. Мячи прилетают в окна», — написала Елена Савенкова. Часовые пояса, зимнее и летнее время тоже оказываются в компетенции тюменского губернатора. Его жители просят продлить световой день зимой. Не хватает жителям региона и дополнительного светового часа, который исчез после того, как перестали переходить на «летнее» время Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Мы отказались от перехода на „зимнее“ и „летнее“ время. Но остались на зимнем. Теперь летом светает аж в три утра, а вот вечером, наоборот, раньше темнеет. Что мешает утром спать, а вечером подольше насладиться прогулками, пока солнце не село. Можно как-то этот вопрос поднять и перейти на более комфортное „летнее“ время?» — спрашивает Вера Леонтьева. Часто встречаются запросы обустроить больше площадок для выгула собак. При этом к губернатору обращаются именно как к владельцу пса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет «Прямую линию» с жителями региона 22 октября. На официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» под анонсом события за пять дней появилось более 900 комментариев. URA.RU проанализировало, какие вопросы беспокоят жителей не первый год, а какие появились в 2024 году. Столица региона — это более половины жителей всего юга области, поэтому неудивительно, что в топе вопросов остаются городские проблемы. Электричество, дороги, строительство детских садов и школ. Больше всего мнений высказали жители деревень и сел вблизи столицы региона — Дударева, Падерина, Московского и Большие Акияры. «Когда будет построена инфраструктура, соединяющая Московский с Тюменской слободой, Преображенским и Комарово без выезда на оживленный Московский тракт? В данных районах магазины, кружки, спортивные объекты, парк», — спрашивает Анна Кан. Беспокоит жителей и массовая перестройка города. Горожане жалуются на низкую цену, которую застройщики предлагают за их дома в зоне КРТ. Как становится понятно из постов, жителям необходимо разъяснение о том, как считается цена за жилье в зоне КРТ. А больше всего вызывает негодование то, что придется дом с участком поменять на небольшую квартиру. Вопросы, которые беспокоят жителей уже второй год подряд, касаются экологии и получения земельных участков для строительства домов многодетным семьям. Так, например, не остается без внимания обмеление Туры. «Вернусь к вопросу о судьбе реки Туры в областном центре. Вызывает серьезную озабоченность само существование важнейшей водной артерии. Каковы причины катастрофического снижения уровня воды и принимаемые меры по недопущению засухи и огромных проблем для города в перспективе?» — написал Александр Гуляев. Снова стал предметом для обсуждения и поселок Московский. Работа бетонного завода, которая привела к размытию дорог из-за большегрузов, и цементная пыль в воздухе снова стали поводом для обращения жителей. Поменялись запросы в сфере медицины и социальной поддержки. На отсутствие выбора учреждений в обучении особых детей, на очереди в СФР и исчезновение кабинетов физиотерапии в детских поликлиниках сетовали в 2023 году. Под постом в 2024-м упоминается отсутствие региональных компенсаций детям и взрослым с целиакией. Из-за этой болезни пациентам прописывают строгую безглютеновую диету, а такая еда стоит в 4-5 раз дороже обычной. «У меня у ребенка целиакия, лечение одно — пожизненная безглютеновая диета. Лицензионные продукты без глютена очень дорогие. Приведу вам примеры: хлеб обычный — 42 рубля 650-800 гр, а хлеб без глютена — 400 рублей 250 гр. Макароны обычные — 50 рублей за 400 гр, макароны без глютена — 180-300 рублей за 300 гр», — написала пользователь с ником Cha Alla. Еще одна из обсуждаемых тем — это меры поддержки семей с детьми. Жители региона считают несправедливостью, что компенсации и пособия выплачиваются только малоимущим. «Семья из четырех детей, трое школьников. Работает только муж. Зарплата „белая“. И поэтому ни на форму, о которой начали писать с марта 2024 года, ни на субсидию ЖКХ при оплате за коммуналку свыше 13 тысяч рублей, ни на питание школьникам и т. п. мы не прошли», — пишет Ольга Александрова. Вызывает трудности и получение земельных участков многодетными семьями. В обращениях люди жалуются на отписки департаментов и отказ в предоставлении. В обращениях встречаются и запросы, которые стоят особняком. Например, жалобы на футболистов во дворе тюменского дома. Часовые пояса, зимнее и летнее время тоже оказываются в компетенции тюменского губернатора. Его жители просят продлить световой день зимой. «Мы отказались от перехода на „зимнее“ и „летнее“ время. Но остались на зимнем. Теперь летом светает аж в три утра, а вот вечером, наоборот, раньше темнеет. Что мешает утром спать, а вечером подольше насладиться прогулками, пока солнце не село. Можно как-то этот вопрос поднять и перейти на более комфортное „летнее“ время?» — спрашивает Вера Леонтьева. Часто встречаются запросы обустроить больше площадок для выгула собак. При этом к губернатору обращаются именно как к владельцу пса.