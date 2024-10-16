Офицер ВСУ помог российским солдатам уничтожить собственный боевой пункт. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Вчера на мирную сторону к нашим разведчикам перешел офицер ВСУ. Он указал место размещения командного пункта боевиков», — рассказал Рогов в своем telegram-канале. Офицер показал координаты дома на запорожском направлении. Спустя время ВС РФ успешно поразили цель.
Ранее пленный боец ВСУ попросил командира подразделения Апти Алаудинова принять его в «Ахмат». Солдат добровольно сдался в плен российским военным, добавив, что надеется на поддержку лидера «Ахмата» и хочет получить российское гражданство.
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