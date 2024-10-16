В мире Украина Офицер ВСУ помог российским бойцам уничтожить собственный боевой пункт. Видео 16 октября 2024 в 08:52 Размер текста - 17 + ВС РФ поразили командный пункт противника по координатам украинского офицера, заявил Рогов Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Офицер ВСУ помог российским солдатам уничтожить собственный боевой пункт. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Вчера на мирную сторону к нашим разведчикам перешел офицер ВСУ. Он указал место размещения командного пункта боевиков», — рассказал Рогов в своем telegram-канале. Офицер показал координаты дома на запорожском направлении. Спустя время ВС РФ успешно поразили цель. Ранее пленный боец ВСУ попросил командира подразделения Апти Алаудинова принять его в «Ахмат». Солдат добровольно сдался в плен российским военным, добавив, что надеется на поддержку лидера «Ахмата» и хочет получить российское гражданство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Офицер ВСУ помог российским солдатам уничтожить собственный боевой пункт. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Вчера на мирную сторону к нашим разведчикам перешел офицер ВСУ. Он указал место размещения командного пункта боевиков», — рассказал Рогов в своем telegram-канале. Офицер показал координаты дома на запорожском направлении. Спустя время ВС РФ успешно поразили цель. Ранее пленный боец ВСУ попросил командира подразделения Апти Алаудинова принять его в «Ахмат». Солдат добровольно сдался в плен российским военным, добавив, что надеется на поддержку лидера «Ахмата» и хочет получить российское гражданство. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям