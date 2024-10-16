Офицер ВСУ помог российским бойцам уничтожить собственный боевой пункт. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
ВС РФ поразили командный пункт противника по координатам украинского офицера, заявил Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Офицер ВСУ помог российским солдатам уничтожить собственный боевой пункт. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Вчера на мирную сторону к нашим разведчикам перешел офицер ВСУ. Он указал место размещения командного пункта боевиков», — рассказал Рогов в своем telegram-канале. Офицер показал координаты дома на запорожском направлении. Спустя время ВС РФ успешно поразили цель.

Ранее пленный боец ВСУ попросил командира подразделения Апти Алаудинова принять его в «Ахмат». Солдат добровольно сдался в плен российским военным, добавив, что надеется на поддержку лидера «Ахмата» и хочет получить российское гражданство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Офицер ВСУ помог российским солдатам уничтожить собственный боевой пункт. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Вчера на мирную сторону к нашим разведчикам перешел офицер ВСУ. Он указал место размещения командного пункта боевиков», — рассказал Рогов в своем telegram-канале. Офицер показал координаты дома на запорожском направлении. Спустя время ВС РФ успешно поразили цель. Ранее пленный боец ВСУ попросил командира подразделения Апти Алаудинова принять его в «Ахмат». Солдат добровольно сдался в плен российским военным, добавив, что надеется на поддержку лидера «Ахмата» и хочет получить российское гражданство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...