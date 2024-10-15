Оборудование опасной игровой площадки в ЯНАО снесут после визита мэра

В Салехарде частично демонтируют горку на новой игровой площадке, которую посетили сначала городской прокурор, затем мэр. Как жаловались жители, расстояние от междворового проезда до горки слишком маленькое и опасно для детей. С мнением горожан согласился и глава окружной столицы Алексей Титовский.
«Согласен со всеми замечаниями и опасениями, высказанными в сторону детской площадки по улице Губкина, 1 — 3а. Несмотря на то, что горка установлена в соответствии со всеми нормами и техническими требованиями, будут смонтированы ограждения, здравый смысл должен преобладать», — пишет мэр Салехарда Алексей Титовский в своем telegram-канале. Глава Салехарда выезжал на площадку и поручил заменить элемент конструкции горки на другой. Кроме этого, нужно закончить работы по освещению территории.
Ранее эту площадку посетил городской прокурор и отметил, что работы по муниципальному контракту не завершились — строители не закончили монтаж освещения и ограждения, часть оборудования комплекса уже имеет повреждения. Расстояние от междворового проезда до среза горки составило 2,5 метра, что не отвечает требованиям безопасности.
Ранее также в Надыме (ЯНАО) родители выразили беспокойство по поводу безопасности детской площадки. Оборудование на ней представляет угрозу и дети неоднократно получали серьезные травмы.
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