Сотрудники силовых структур в штатском пришли с проверками в ГКУ «Курганавтодор». О вероятных обысках в скандальном управлении, подчиняющемся заместителю губернатора Константину Малышеву и директору департамента ЖКХ Ирине Саблуковой, URA.RU рассказали сотрудники госструктуры.
«Утром 16 октября многочисленнная группа людей в штатском стояла на крыльце управления „Курганавтодора“. Зашли и начали проверять документы», — сообщили работники.
Очевидцы, которые увидели организованно входящую группу людей, прислали соответствующее видео в бот обратной связи URA.RU. «Странная группа людей зашла в „Курганавтодор“. Обычно гуляю там с собакой, впервые вошло так много людей. Может проверка», — написал очевидец. Он уточнил, что люди вошли не сразу. После некоторого ожидания им открыли двери.
С чем связано посещение силовиками дорожной госструктуры — неизвестно. Редакция обратилась за комментариями в «Курганавтодор». В приемной посоветовали позвонить замдиректора Александру Гонцову. По предоставленному корреспонденту номеру телефона руководителя трубку никто не взял.
Были сделаны запросы представителям силовых ведомств. Ответ ожидается.
Это уже второй за год визит силовиков в «Курганавтодор». Летом были задержаны начальник одного из отделов дорожного строительства организации Андрей Анисимов и экс-директор Павел Ганин. Их обвиняют в нарушениях при строительстве дорог в Половинском округе.
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