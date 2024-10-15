В Перми остановился рост цен на новостройки, но продолжился на готовые квартиры

В Перми с июля по сентябрь 2024 года цены на строящиеся квартиры не изменились. При этом квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал на 5%, рассказали URA.RU в пресс-службе витрины недвижимости Restate.
«Во втором полугодии 2024 года в Нижнем Новгороде и Перми цены на первичном рынке не изменились совсем. В Перми средняя стоимость квадратного метра осталась на уровне 146 тысяч рублей, в то время как на „вторичке“ „квадрат“ подорожал на 5% до 111 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Аналитики отметили, что по всей стране после отмены льготной ипотеки не случилось массового падения цен на новостройки. Чтобы стимулировать спрос и удерживать цены, застройщики активно предлагают различные акции. Так, в Перми девелоперы субсидируют ставку по ипотеке. Это позволяет покупателю оформить жилищный кредит в банке под 12-14% годовых. Либо застройщики предоставляют скидку до 8-10% на всю стоимость квартиры.
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