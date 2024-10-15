15 октября 2024

В Перми остановился рост цен на новостройки, но продолжился на готовые квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость «квадрата» остается на уровне 146 тысяч рублей
Средняя стоимость «квадрата» остается на уровне 146 тысяч рублей Фото:

В Перми с июля по сентябрь 2024 года цены на строящиеся квартиры не изменились. При этом квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал на 5%, рассказали URA.RU в пресс-службе витрины недвижимости Restate.

«Во втором полугодии 2024 года в Нижнем Новгороде и Перми цены на первичном рынке не изменились совсем. В Перми средняя стоимость квадратного метра осталась на уровне 146 тысяч рублей, в то время как на „вторичке“ „квадрат“ подорожал на 5% до 111 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что по всей стране после отмены льготной ипотеки не случилось массового падения цен на новостройки. Чтобы стимулировать спрос и удерживать цены, застройщики активно предлагают различные акции. Так, в Перми девелоперы субсидируют ставку по ипотеке. Это позволяет покупателю оформить жилищный кредит в банке под 12-14% годовых. Либо застройщики предоставляют скидку до 8-10% на всю стоимость квартиры.

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В Перми с июля по сентябрь 2024 года цены на строящиеся квартиры не изменились. При этом квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал на 5%, рассказали URA.RU в пресс-службе витрины недвижимости Restate. «Во втором полугодии 2024 года в Нижнем Новгороде и Перми цены на первичном рынке не изменились совсем. В Перми средняя стоимость квадратного метра осталась на уровне 146 тысяч рублей, в то время как на „вторичке“ „квадрат“ подорожал на 5% до 111 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Аналитики отметили, что по всей стране после отмены льготной ипотеки не случилось массового падения цен на новостройки. Чтобы стимулировать спрос и удерживать цены, застройщики активно предлагают различные акции. Так, в Перми девелоперы субсидируют ставку по ипотеке. Это позволяет покупателю оформить жилищный кредит в банке под 12-14% годовых. Либо застройщики предоставляют скидку до 8-10% на всю стоимость квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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