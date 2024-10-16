Жена выжившего в Охотском море рассказала об отчаянной борьбе мужа с морем

Выживавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин отчаянно пытался спастись и выпускал спасательные ракеты. Об этом сообщила бывшая жена Пичугина Екатерина.
«Потерянные в Охотском море туристы запустили больше десяти спасательных ракет за время дрейфа, однако их никто не заметил», — передает слова Екатерины газета «Известия». Экс-супруга Михаила Пичугина отметила, что родственники не теряли надежды найти пропавших и обращались в МЧС и прокуратуру.
Ранее стало известно, что в начале августа двое мужчин, а так же 15-летний подросток выдвинулись в Охотское море, но связь с ними пропала. Операция по спасению туристов, находящихся на лодке в открытом море несколько раз останавливалась и возобновлялась. Спасатели применяли для поиска вертолеты и машины.
В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Ранее представители Магаданской областной больницы сообщили, что Пичугина после обследования отправили в реанимацию, передает 360.ru. Там добавили, что состояние пострадавшего стабильное. Также мать погибшего Ильи Пичугина и ее брат обвинили в смерти родственников госструктуры, сообщает 360.ru. По их словам, причиной трагедии стала халатность властей.
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