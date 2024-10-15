Полиция поймала жителя ХМАО, сделавшего особый тайник с наркотиками

Полицейские поймали в Лангепасе югорчанина, который разгуливал в лесу с самодельной палкой-тростью. Он спрятал в ней наркотики. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«В лесном массиве около лыжной базы сотрудники ДПС Лангепаса остановили местного жителя 2001 года рождения. Увидев полицейских, мужчина начал нервничать и признался, что при себе имеет наркотическое вещество, которое было спрятано внутри палки-трости», — следует из сообщения.
Оперативники изъяли у югорчанина пакетик с запрещенным веществом. Исследование показало, что это был N-метилэфедрон. На задержанного возбудили уголовное дело.
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