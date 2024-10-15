15 октября 2024

Полиция поймала жителя ХМАО, сделавшего особый тайник с наркотиками

Житель ХМАО спрятал наркотики в палке и разгуливал с ней по лесу
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин спрятал наркотики в самодельную палку-трость
Югорчанин спрятал наркотики в самодельную палку-трость Фото:

Полицейские поймали в Лангепасе югорчанина, который разгуливал в лесу с самодельной палкой-тростью. Он спрятал в ней наркотики. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«В лесном массиве около лыжной базы сотрудники ДПС Лангепаса остановили местного жителя 2001 года рождения. Увидев полицейских, мужчина начал нервничать и признался, что при себе имеет наркотическое вещество, которое было спрятано внутри палки-трости», — следует из сообщения.

Оперативники изъяли у югорчанина пакетик с запрещенным веществом. Исследование показало, что это был N-метилэфедрон. На задержанного возбудили уголовное дело.

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Полицейские поймали в Лангепасе югорчанина, который разгуливал в лесу с самодельной палкой-тростью. Он спрятал в ней наркотики. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «В лесном массиве около лыжной базы сотрудники ДПС Лангепаса остановили местного жителя 2001 года рождения. Увидев полицейских, мужчина начал нервничать и признался, что при себе имеет наркотическое вещество, которое было спрятано внутри палки-трости», — следует из сообщения. Оперативники изъяли у югорчанина пакетик с запрещенным веществом. Исследование показало, что это был N-метилэфедрон. На задержанного возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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