Махонин рассказал о своей первой рабочей профессии

Губернатор Махонин в школе получил диплом сварщика
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Заявление Дмитрий Махонин сделал на заседании правительства Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в школе получил профессию сварщика. Об этом он рассказал на заседании правительства, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Когда я заканчивал рябининскую среднюю школу, у меня были корочки сварщика», — отметил Дмитрий Махонин. Таким образом он решил внести уточнение в доклад министра образования Раисы Кассиной.

Министр отметила, что сейчас в Пермском крае возродили советскую практику получения профессии прямо в школе. «Этого не было со времен 80-х годов», — заявила она. В 2024 году 1000 детей из вечерней школы воспользовались этим правом. По словам Кассиной, такая практика нравится и предприятиям региона. НПО «Искра», например, выделили деньги на обучение 26 ребят, которых сразу приняли на работу. «Проучились полгода и сразу трудоустроились», — отметила Кассина.

Махонин закончил школу в 1999 году. Своей ремаркой он хотел внести поправку в доклад министра: в некоторых школах такая практика сохранялась и в 90-е годы.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в школе получил профессию сварщика. Об этом он рассказал на заседании правительства, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Когда я заканчивал рябининскую среднюю школу, у меня были корочки сварщика», — отметил Дмитрий Махонин. Таким образом он решил внести уточнение в доклад министра образования Раисы Кассиной. Министр отметила, что сейчас в Пермском крае возродили советскую практику получения профессии прямо в школе. «Этого не было со времен 80-х годов», — заявила она. В 2024 году 1000 детей из вечерней школы воспользовались этим правом. По словам Кассиной, такая практика нравится и предприятиям региона. НПО «Искра», например, выделили деньги на обучение 26 ребят, которых сразу приняли на работу. «Проучились полгода и сразу трудоустроились», — отметила Кассина. Махонин закончил школу в 1999 году. Своей ремаркой он хотел внести поправку в доклад министра: в некоторых школах такая практика сохранялась и в 90-е годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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