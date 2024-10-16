Житель ЯНАО отдал мошенникам-«казначеям» 13 млн рублей прямо в городском парке

Сорокалетний житель Надыма (ЯНАО) передал липовым сотрудникам казначейства 13 млн рублей в городском парке им. Козлова. Телефонные мошенники убедили горожанина, что преступник-террорист, находящийся в федеральном розыске, пытается оформить на его имя кредит, сообщает «Кибердружина Ямала».
«Липовые сотрудники серьезных структур — Росфинмониторинга, Госуслуг, ФСБ России ввели 40-летнего северянина в заблуждение и выманили у него 13 млн рублей. Они связывались по телефону и заставили поверить в то, что преступник-террорист, находящийся в федеральном розыске, пытается оформить от имени мужчины кредит», — сообщает источник в Telegram.
Как рассказывают авторы канала, надымчанин передал эту сумму — свои сберения и кредитные деньги — фейковому сотруднику казначейства в городском парке имени Козлова. Ранее мошенник пытался обмануть сотрудника окружного департамента региональной безопасности. Он представился работником МФЦ и предложил приехать в офис, чтобы написать заявление на перерасчет рабочего стажа, однако дважды неправильно назвал улицу Салехарда.
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