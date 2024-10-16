Житель ЯНАО отдал мошенникам-«казначеям» 13 млн рублей прямо в городском парке

© Служба новостей «URA.RU»
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"Сделка" состоялась в городком парке Надыма
"Сделка" состоялась в городком парке Надыма Фото:

Сорокалетний житель Надыма (ЯНАО) передал липовым сотрудникам казначейства 13 млн рублей в городском парке им. Козлова. Телефонные мошенники убедили горожанина, что преступник-террорист, находящийся в федеральном розыске, пытается оформить на его имя кредит, сообщает «Кибердружина Ямала».

«Липовые сотрудники серьезных структур — Росфинмониторинга, Госуслуг, ФСБ России ввели 40-летнего северянина в заблуждение и выманили у него 13 млн рублей. Они связывались по телефону и заставили поверить в то, что преступник-террорист, находящийся в федеральном розыске, пытается оформить от имени мужчины кредит», — сообщает источник в Telegram.

Как рассказывают авторы канала, надымчанин передал эту сумму — свои сберения и кредитные деньги — фейковому сотруднику казначейства в городском парке имени Козлова. Ранее мошенник пытался обмануть сотрудника окружного департамента региональной безопасности. Он представился работником МФЦ и предложил приехать в офис, чтобы написать заявление на перерасчет рабочего стажа, однако дважды неправильно назвал улицу Салехарда.

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Сорокалетний житель Надыма (ЯНАО) передал липовым сотрудникам казначейства 13 млн рублей в городском парке им. Козлова. Телефонные мошенники убедили горожанина, что преступник-террорист, находящийся в федеральном розыске, пытается оформить на его имя кредит, сообщает «Кибердружина Ямала». «Липовые сотрудники серьезных структур — Росфинмониторинга, Госуслуг, ФСБ России ввели 40-летнего северянина в заблуждение и выманили у него 13 млн рублей. Они связывались по телефону и заставили поверить в то, что преступник-террорист, находящийся в федеральном розыске, пытается оформить от имени мужчины кредит», — сообщает источник в Telegram. Как рассказывают авторы канала, надымчанин передал эту сумму — свои сберения и кредитные деньги — фейковому сотруднику казначейства в городском парке имени Козлова. Ранее мошенник пытался обмануть сотрудника окружного департамента региональной безопасности. Он представился работником МФЦ и предложил приехать в офис, чтобы написать заявление на перерасчет рабочего стажа, однако дважды неправильно назвал улицу Салехарда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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