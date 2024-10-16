Торгующий водкой и сексом: что известно о новом бренде SHAMAN «Я русский»

Shaman подал заявку на регистрацию бренда водки «Я русский»

16 октября 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Ярослав Дронов отправил в Роспатент две заявки на регистрацию бренда «Я русский» Фото: Илья Московец © URA.RU Российский певец Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом Shaman, отправил в Роспатент заявки на регистрацию бренда «Я русский», по аналогии с наиболее известной его песней. Отмечается, что артист потенциально сможет производить и продавать водку и другой крепкий алкоголь, если заявка будет принята. Артист также сможет производить секс-игрушки под своим брендом. В пресс-службе артиста уже прокомментировали, что таким образом Дронов хочет сохранить репутацию собственного бренда. Что известно о новом бренде и как на неоднозначную инициативу исполнителя отреагировала общественность — в материале URA.RU. Водка, виски и ром «для русских» Артист Ярослав Дронов 16 октября подал две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). По информации журналистов, певец хочет зарегистрировать этот бренд для широкого спектра товаров и услуг. Согласно документам Роспатента, первый бренд «Я русский» будет использоваться для производства и продажи алкогольных напитков, таких как водка, медовуха, сидры, соджу, виски, ром и джин. Информацию о регистрации заявки также подтвердил представитель артиста Антон Коробков-Землянский. Секс-игрушки от Shaman’a и другие товары Согласно данным от Роспатента, бренд «Я Русский» охватывает более широкий ассортимент продуктов и услуг, включая секс-игрушки, ароматизаторы воздуха, косметические средства, научное и музыкальное оборудование, а также организацию шоу-программ и концертов. Зачем Дронову это нужно По информации от пресс-службы артиста, такое решение было принято для борьбы с создателями контрафактной продукции, которые использовали образ музыканта и его бренд без его согласия. «Маркетплейсы забиты всяким низкокачественным ширпотребом с изображением артиста», — отметили представители артиста. По их словам, официальная регистрация бренда поможет сохранить репутацию Ярослава Дронова. Представители артиста также уточнили, что на текущий момент еще рано говорить о конкретных направлениях в производстве и ассортименте продукции под именем Ярослава Дронова. Заявка на регистрацию бренда пока что только рассматривается. Реакция общественности Журналистка Ксения Собчак высмеяла идею артиста Ярослава Дронова (Shaman) о создании собственного бренда водки под названием «Я русский». В своем telegram-канале Собчак предложила добавить на этикетку данной водки клюкву, медведей и березки, что по ее мнению, отражает стереотипное видение о нации. Она назвала его «торгующим водкой». «Shaman будет спаивать народ под свои песни. Такого русского, значит, видит Ярослав в Год семьи?» — иронично задалась вопросом Собчак. Она напомнила, что Дронов является главным патриотическим артистом в стране. Ксения Собчак также подчеркнула, что идея Shaman не соответствует общественной политике, нацеленной на укрепление семейных ценностей и культурного наследия России. Шансы Shaman’a на регистрацию бренда Юрист Александр Хаминский считает, что у артиста практически нет шансов на успешную регистрацию этого товарного знака для водки и другой алкогольной продукции. Об этом он рассказал журналистам РИА Новости. «Сложившаяся судебная практика говорит о другом. Пять лет назад уже имела место попытка зарегистрировать товарный знак 'Русский характер' также для производства крепкого алкоголя. Сначала Роспатент, а затем и суд по интеллектуальным правам отказали заявителю. Главным доводом явилось то, что слово 'русский' ассоциируется с понятием 'русская водка' с очень высокой степенью смешения. То есть в случае регистрации такого знака потребители могут быть введены в заблуждение относительно характеристик и происхождения товара», — сказал Хаминский. Александр Хаминский также отметил, что несмотря на имеющиеся препятствия, Shaman имеет право на регистрацию товарного знака, если он будет содержать элементы, охраняемые авторским правом. В то же время юрист считает, что более перспективным для Дронова было бы использование его сценического псевдонима Shaman для бренда. Это избавило бы его от множества юридических проблем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом Shaman, отправил в Роспатент заявки на регистрацию бренда «Я русский», по аналогии с наиболее известной его песней. Отмечается, что артист потенциально сможет производить и продавать водку и другой крепкий алкоголь, если заявка будет принята. Артист также сможет производить секс-игрушки под своим брендом. В пресс-службе артиста уже прокомментировали, что таким образом Дронов хочет сохранить репутацию собственного бренда. Что известно о новом бренде и как на неоднозначную инициативу исполнителя отреагировала общественность — в материале URA.RU. Артист Ярослав Дронов 16 октября подал две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). По информации журналистов, певец хочет зарегистрировать этот бренд для широкого спектра товаров и услуг. Согласно документам Роспатента, первый бренд «Я русский» будет использоваться для производства и продажи алкогольных напитков, таких как водка, медовуха, сидры, соджу, виски, ром и джин. Информацию о регистрации заявки также подтвердил представитель артиста Антон Коробков-Землянский. Согласно данным от Роспатента, бренд «Я Русский» охватывает более широкий ассортимент продуктов и услуг, включая секс-игрушки, ароматизаторы воздуха, косметические средства, научное и музыкальное оборудование, а также организацию шоу-программ и концертов. По информации от пресс-службы артиста, такое решение было принято для борьбы с создателями контрафактной продукции, которые использовали образ музыканта и его бренд без его согласия. «Маркетплейсы забиты всяким низкокачественным ширпотребом с изображением артиста», — отметили представители артиста. По их словам, официальная регистрация бренда поможет сохранить репутацию Ярослава Дронова. Представители артиста также уточнили, что на текущий момент еще рано говорить о конкретных направлениях в производстве и ассортименте продукции под именем Ярослава Дронова. Заявка на регистрацию бренда пока что только рассматривается. Журналистка Ксения Собчак высмеяла идею артиста Ярослава Дронова (Shaman) о создании собственного бренда водки под названием «Я русский». В своем telegram-канале Собчак предложила добавить на этикетку данной водки клюкву, медведей и березки, что по ее мнению, отражает стереотипное видение о нации. Она назвала его «торгующим водкой». «Shaman будет спаивать народ под свои песни. Такого русского, значит, видит Ярослав в Год семьи?» — иронично задалась вопросом Собчак. Она напомнила, что Дронов является главным патриотическим артистом в стране. Ксения Собчак также подчеркнула, что идея Shaman не соответствует общественной политике, нацеленной на укрепление семейных ценностей и культурного наследия России. Юрист Александр Хаминский считает, что у артиста практически нет шансов на успешную регистрацию этого товарного знака для водки и другой алкогольной продукции. Об этом он рассказал журналистам РИА Новости. «Сложившаяся судебная практика говорит о другом. Пять лет назад уже имела место попытка зарегистрировать товарный знак 'Русский характер' также для производства крепкого алкоголя. Сначала Роспатент, а затем и суд по интеллектуальным правам отказали заявителю. Главным доводом явилось то, что слово 'русский' ассоциируется с понятием 'русская водка' с очень высокой степенью смешения. То есть в случае регистрации такого знака потребители могут быть введены в заблуждение относительно характеристик и происхождения товара», — сказал Хаминский. Александр Хаминский также отметил, что несмотря на имеющиеся препятствия, Shaman имеет право на регистрацию товарного знака, если он будет содержать элементы, охраняемые авторским правом. В то же время юрист считает, что более перспективным для Дронова было бы использование его сценического псевдонима Shaman для бренда. Это избавило бы его от множества юридических проблем.