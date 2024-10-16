Shaman решил «споить россиян» ради сохранения репутации

Shaman решился создать водку «Я русский», чтобы сохранить бренд на свою песню

16 октября 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Shaman решился на создание водки «Я русский», чтобы сохранить репутацию в связи с одноименной песней Фото: Илья Московец © URA.RU Российский исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) решил создать собственный товарный бренд водки под названием «Я русский», чтобы сохранить свою репутацию. По словам пресс-службы артиста, на рынке нередко встречалась контрафактная продукция, которая наживалась на образе Дронова. Теперь же такого не будет происходить, уточнили представители певца. «Маркетплейсы забиты всяким низкокачественным ширпотребом с изображением артиста. Люди покупают, думая, что раз написано Shaman, то и товар будет столь же высокого качества, как и их любимые песни. На деле оказывается, что это контрафакт, к которому артист не имеет никакого отношения», — рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе. Так они ответили на вопрос, почему Дронов решился на создание алкогольного бренда. Тем не менее представители уточнили, что пока рано говорить о том, какая именно продукцию будет производиться под именем Ярослава Дронова. Ранее представители артиста анонсировали создание водочного бренда под названием «Я русский», ссылаясь на одноименную песню Shaman’a. Журналистка Ксения Собчак поспешила высмеять данную инициативу, возведя ее до абсурда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) решил создать собственный товарный бренд водки под названием «Я русский», чтобы сохранить свою репутацию. По словам пресс-службы артиста, на рынке нередко встречалась контрафактная продукция, которая наживалась на образе Дронова. Теперь же такого не будет происходить, уточнили представители певца. «Маркетплейсы забиты всяким низкокачественным ширпотребом с изображением артиста. Люди покупают, думая, что раз написано Shaman, то и товар будет столь же высокого качества, как и их любимые песни. На деле оказывается, что это контрафакт, к которому артист не имеет никакого отношения», — рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе. Так они ответили на вопрос, почему Дронов решился на создание алкогольного бренда. Тем не менее представители уточнили, что пока рано говорить о том, какая именно продукцию будет производиться под именем Ярослава Дронова. Ранее представители артиста анонсировали создание водочного бренда под названием «Я русский», ссылаясь на одноименную песню Shaman’a. Журналистка Ксения Собчак поспешила высмеять данную инициативу, возведя ее до абсурда.