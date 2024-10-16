Стало известно, когда в Перми запустят движение по развязке на улице Строителей

В Перми движение по новой развязке на улице Строителей запустят 17 октября
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Движение откроют 17 октября
Движение откроют 17 октября Фото:

В Перми движение по новой дорожной развязке, соединяющей улицу Строителей с площадью Гайдара, запустят 17 октября. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта.

«В Перми 17 октября запустят движение по новой дороге. Она соединяет улицу Строителей и площадь Гайдара. Также движение откроется через правый съезд с моста для проезда на улицу Локомотивную. Движение в сторону тоннелей будут регулировать светофором. Еще откроют движение по мосту в обоих направлениях. Это облегчит транспортное сообщение между шоссе Космонавтов и микрорайоном Парковый», — сообщил telegram-канал краевого минтранса.

Власти добавляют, что будет запущен правый съезд на улицу Локомотивную для транспорта со стороны улицы Рабочей. Ориентировочные сроки открытия движения — конец октября.

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В Перми движение по новой дорожной развязке, соединяющей улицу Строителей с площадью Гайдара, запустят 17 октября. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта. «В Перми 17 октября запустят движение по новой дороге. Она соединяет улицу Строителей и площадь Гайдара. Также движение откроется через правый съезд с моста для проезда на улицу Локомотивную. Движение в сторону тоннелей будут регулировать светофором. Еще откроют движение по мосту в обоих направлениях. Это облегчит транспортное сообщение между шоссе Космонавтов и микрорайоном Парковый», — сообщил telegram-канал краевого минтранса. Власти добавляют, что будет запущен правый съезд на улицу Локомотивную для транспорта со стороны улицы Рабочей. Ориентировочные сроки открытия движения — конец октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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