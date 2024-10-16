Стало известно, когда в Перми запустят движение по развязке на улице Строителей

В Перми движение по новой дорожной развязке, соединяющей улицу Строителей с площадью Гайдара, запустят 17 октября. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта.
«В Перми 17 октября запустят движение по новой дороге. Она соединяет улицу Строителей и площадь Гайдара. Также движение откроется через правый съезд с моста для проезда на улицу Локомотивную. Движение в сторону тоннелей будут регулировать светофором. Еще откроют движение по мосту в обоих направлениях. Это облегчит транспортное сообщение между шоссе Космонавтов и микрорайоном Парковый», — сообщил telegram-канал краевого минтранса.
Власти добавляют, что будет запущен правый съезд на улицу Локомотивную для транспорта со стороны улицы Рабочей. Ориентировочные сроки открытия движения — конец октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!